陸專家：新疆、上海疫情來自境外貨櫃　冬季嚴防「物品帶入病毒」

▲大陸近期多次在貨櫃中檢驗到病毒。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友25日表示，新疆喀什的新冠疫情與上海相同，都是來自境外集裝箱（貨櫃），一名裝卸工成為無症狀感染者後，傳染給了家人，家人又將病毒帶入工廠，導致喀什本次疫情的爆發。

吳尊友在《財經》年會上指出，原以為冷鏈可以作為病毒載體，但到了冬季，溫度低於攝氏0度的情況下，所有東西都是冷鏈，「當作為病毒載體的物質多了，疫情防範的難度也就隨之增大，因此想要防止冬季疫情的到來，既要防外面的人把病毒帶進來，還要防外面的物把病毒帶進來。」

▼上海出現本地病例，官方指源頭為境外貨櫃、冷鏈產品。



吳尊友提到，「人傳人」和「物傳人」有一定區別，「物傳人」是指人接觸污染的物品後感染了，物體被污染了，病毒不會增量，只是病毒不死而已，但是人感染了以後，病毒會不斷地增加，所以「物傳人」一般來說病毒量小，造成的是輕症和無症狀感染者，但是人傳人，一般來說病毒比較大，傳播的效率比較高。

吳尊友表示，這次在喀什調查，第一例病人發生以後，一查就是137個病例，在這樣的情況下，他們判斷「零號病例」已經不在調查的病例當中了。

吳尊友指出，最後他們發現「零號病例」就是一個裝卸工，為一名無症狀感染者，「他傳染給他的老婆，他老婆又傳染給他的丈母娘、小姨子，這樣又帶到了工廠，就引起了喀什這次爆發疫情。」

吳尊友強調，在疫情大流行的時候，無症狀感染者的傳播作用非常有限，在沒有疫情的時候，無症狀感染者可能就是疫情的導火線。