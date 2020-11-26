大陸返台「揪友爽玩高雄5hrs」　里幹事家門口堵人！她收22萬紅單

▲女子違反居家檢疫規定，返台後揪友人到左營蓮池潭。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情仍高燒不退，但仍有民眾回國後應檢疫隔離卻趴趴走！高雄市衛生局日前查獲，一名女子10月9日自中國大陸入境返台，返家後隨即和朋友騎車外出到公眾場所，晚上還到夜市購買食物，回家後遭里幹事當場查獲違規事實，遭衛生局開罰新台幣22萬元。

高雄市衛生局表示，女子在10月9日上午11點自中國大陸入境返台，大月下午3點抵達高雄住家，隨後和朋友騎車外出，地點包括左營蓮池潭、西子灣、文化中心等多處人潮聚集的觀光景點，晚上還到夜市購買食物和飲料，外出時間高達5小時，且期間都不接里幹事的關訪電話。

女子在外玩樂5小時，直到晚間8點返家，遭到里幹事當場查獲外出違規事實，因違反傳染病防治法相關規定，女子當日遭移送中央集中檢疫所進行強制隔離，衛生局依法開罰新台幣22萬元。

▲高雄衛生局統計新冠肺炎居家隔離檢疫違規件數。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局統計，截至11月25日，於居家檢疫期間無故違規外出，經防疫單位查證屬實移送強制隔離共126案，累計裁罰金額超過新台幣2千餘萬元；違規態樣包含入境後在外徘徊未直入居家檢疫地點、夜間外出購物、外出飲食、訪友、入住防疫旅館違規出房門與鄰房串門子。

衛生局表示，近日查獲違規案件數量有增多之勢，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家檢疫者如有擅自外出或違反其他相關規定，可處新臺幣10萬至100萬元罰鍰。