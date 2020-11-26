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影／生日被叫回公司加班　她計程車上崩潰大哭：我半個月沒休息了

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▲女子在車上哭得相當淒慘，司機也相當不捨。

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近日流傳一段行車紀錄器拍攝的影片，一名女子已連續加班半個月，好不容易生日能早點下班，沒想到才上了計程車沒多久，竟又被叫回公司加班，委屈到車上崩潰大哭，還難過的表示，自己的生日，除了電信公司及銀行有傳罐頭簡訊來祝賀，完全沒有別的人跟她說一聲「生日快樂」。

該段影片為北京大興區一名計程車司機所拍攝，當時他載著一名剛下班的女子，但才出發沒多久，女子就要求調頭回公司，然後突然崩潰大哭，哭聲非常淒慘可憐。

司機見情況不對立即出言關心，女子才哭著表示，「我都加班半個月了，他又讓我回去（加班），我今天過生日，好不容易下班早一點，他又讓我回去，只有聯通（電信公司）跟銀行發簡訊祝我生日快樂，別的人都沒說。」

▼女子的經歷讓許多大陸網友感同身受。（圖／翻攝微博）

▲▼生日被叫回公司加班　她計程車上崩潰大哭：我半個月沒休息了。（圖／翻攝微博）

司機聽完之後似乎也非常心疼，溫柔安慰女子，「沒事沒事，加班怎麼這麼長時間了啊，這也真是夠不容易了，你別哭了，我祝你生日快樂，我祝你生日快樂，別傷心了，沒事了啊，活幹完了就趕緊早點回家，沒事啊姑娘，肯定有人關心你的，別往心裡去，別哭了啊！」

根據陸媒報導，女子最後還是回公司加班了，但司機非常暖心，特別不收這一趟的車資，免費將女子載回公司。

這段影片引起了許多大陸網友的關注，很多人都感同身受，留言安慰女子，「我跟妳一樣，天天加班，生日只有保險業務的簡訊問候，一起加油吧，生日快樂！」「我的公司也很沒人性，每天工作12小時，生病都不讓請病假，半年來跟家人吃晚飯的時間不到10次，但上有父母，下有孩子，只能咬牙撐著。」「希望每間公司能把勞工當人對待，我們不是機器，我們也有自己的人生！」

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