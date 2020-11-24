彰化公務員上班165天竟150天出差　縣長王惠美震怒下令徹查

▲彰化縣府被踢爆公務人員浮報出差，縣長王惠美下令撤查。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府公務人員被踢爆上班165天出差超過150天，浮報「出差費」還把加班費當外快領，縣長得知此事後下令清查，要求主管嚴格控管，卻仍有持續縱容的現象，人事處對此則指出，這些都是有需要到縣內26鄉鎮實地訪查的外勤人員，外出一定要如實寫出差單，目前已經嚴格把關，定期查察有無浮濫情形。

依據行政院人事行政局休假日統計，今年1月到8月，除了元旦、春節連假、清明和端午連假，還有周休2日，公務員實際上班日約165天，彰化縣府被踢爆公務人員有17人的出差假超過150天，有170人出差逾80天，其中還不乏申請加班費，但也有其他局處公務員經常公出，也不多請領出差費跟加班費的情形。

人事處表示，縣府目前有19處、公務人員有1,469人，有部分同仁加班出差過多情形，經查多為外勤業務性質員工，但縣長王惠美仍於擴大主管會報特別要求主管應嚴加監督控管，確實審核加班及出差的合理性、必要性，同時也要注意同仁申請出差前，是否已按路線、業務時程整合規畫，避免同一事由分拆多次前往，尤其不許縱容浮報加班、出差，如有不實將追究行政責任，人事處亦會定期查察有無浮濫情形，敦促各單位注意改善。

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