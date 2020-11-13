生日送她499夜市包！男友隔天「爽敗2萬元皮夾」還炫耀　網全傻眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友交往多年，日前第一次收到對方送的生日禮物，竟是夜市買的499元包包，原本她並不在意，直到隔天男友傳訊息炫耀，表示自己買了2萬塊錢皮夾和8000元鋼筆後，她才開始覺得不爽；對此，網友們也傻眼，直言「這是妳在他心中的價值！」

女網友在「爆怨公社」提到，「我與男友交往多年，在時不時明示、暗示後，昨天第一次收到生日禮物，是一個夜市買的不知名包包，裡面還有個標籤寫499元。」

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當然，對她來說價格不是重點；但誇張的是，男友隔天竟開心地傳訊息，透露跟朋友逛百貨公司，敗了某個專櫃品牌的皮夾還有鋼筆，原po不禁傻眼，「我知道那個大概快2萬，然後買來玩玩有白鵝的水鑽鋼筆，大約1支8000塊錢。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原po坦言，那是男友賺的錢，她其實無從置喙，況且她自己也買得起，但心裡就是不舒服，想起之前送對方2萬9的公事包，瞬間更不爽了，「我男友也不知道我在生什麼悶氣，哈哈，打到這發洩完就又還好了！女人真是奇怪，還是只有我這麼奇怪？」

對此，網友們紛紛表示，「499夜市包包？他當作聖誕節交換禮物500元隨便買喔」、「他不愛妳，而且還很白目」、「很多這種人啊，更可怕的是結婚後一樣摳」、「真的無法跟小氣的人相處，不管是普通朋友還是另一半」、「支持放生，我買給妳」、「趁早換吧」、「顆顆顆...我有遇過，我都送他專櫃的，結果他都送我小屈的東西」。

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