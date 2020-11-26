農業知識扎根　嘉義光華國小學童體驗科技採椒

▲光華國小安排學生戶外體驗科技採椒。（圖／光華國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

光華國小26日結合研揚科技大未來延伸課程，進行戶外踏查。校長陳永昇表示，希望拓展師生的科技視野，也結合學校現有的資源及校訂課程，讓孩子走出戶外，珍愛家鄕。

負責規劃系列活動的曾馨慧主任說明，希望課程安排讓孩子不會因為偏鄕而限制他們的想像及發展，申請之後，才知道真的很辛苦，但也很有收穫；因為過程中，全校師生都一起參與，孩子們的表現更讓我們感動，這樣的課程，真的很有意義。



發想這個延伸活動的謝東龍主任及陳淯純老師表示，為讓光華的孩子了解現代科技可以解決人們的問題，並且透過實際接觸來了解爸媽工作的辛苦，更希望孩子們能夠在未來發揮自己的想像力及創造力，成為真正具有生活素養的世界公民。

社區青農也是光華國小的家長許明航則表示，知道學校的用心及設計內容，以及看到今天孩子們開心的神情，覺得相當有意義，以後有類似的活動，一定會繼續支持。



參加體驗課程後，高年級的黃弘睿說，以前只知道種田很辛苦，但是經過這次的課程之後，我知道原來可以透過現代科技改進種植技術，讓原本辛苦的工作，變得更輕鬆也更有效率。

這一次的體驗課程，全校師生體驗新科技同時親近土地採彩椒，最後帶著豐富的學習體驗，踩著輕鬆愉快的步伐