光華國小變魔術捏氣球　防疫步驟：勤洗手、量體溫、感冒戴口罩

▲開學防疫魔術秀。（圖／光華國小提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

光華國小在開學這一天，全校積極動員進行防疫工作之外，在禮堂內，更發出陣陣的驚呼聲及歡笑聲，由lion魔術教學團隊秉持一年前對孩子們的承諾，選開學防疫這天用魔術及氣球讓全場免於疫情的壓力，開心迎接開學。



光華國小的陳永昇校長表示，這要感謝Lion魔術教學團隊在開學這一天，規劃了除了魔術表演、氣球秀及利用魔術來進行防疫宣導的工作，舒緩學生面對開學及防疫工作的緊張心情。Lion魔術教學團隊的賴慶隆老師回憶到去年到光華國小表演的情境，讓他感動，所以他承諾學生，明年一定要再回到光華表演。

另外氣球愛爆抱的周淑玲老師及NaNa氣球會場佈置的李淑娜老師也表示：光華的孩子太棒了，而且懂事有禮貌，因此當賴慶隆老師提出要再到光華，馬上一口答應，希望能帶給偏鄉學生一個難忘的開學典禮。



在這一次的魔術秀當中，不僅是表演魔術，還指導學生變魔術，讓他們更有勇氣上台表演，此外，還利用魔術來宣導防疫觀念，全校師生拿著防疫保健共同宣誓防疫步驟：勤洗手、量體溫、感冒戴口罩以及發燒看醫生。魔術師呂御瑋、艾芙蘿舞蹈工作室馬雪珠老師及伊登創意的天俊老師都表示，這樣有創意的防疫魔術是第一次規劃，相當有意義。



其實在這一場表演的背後，是有一段信守承諾的故事，因為一年前的表演，讓光華的學生念念不忘，每次都會問學校逸民老師：魔術師什麼時候會再回來？但每次老師就會告訴孩子，魔術師因為工作太忙，所以無法上山表演；所以今天再看到魔術師們回到光華，孩子們開心的表示：魔術師們都說到做到，我們以後也要學習他們。



教導主任曾馨慧表示，開學防疫工作重要，但讓學生願意開心的到學校上學並且讓歡笑聲再次充滿在校園之中，這是我們最想要聽到的聲音，也期待每位學生在上完今天的防疫魔術課之後，能更積極勇敢的面對新冠病毒，每一個師生都能平安健康。

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