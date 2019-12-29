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校慶融入在地生態特色　竹崎光華國小校長白面鼯鼠上身

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▲▼ 光華國小校慶。（圖／讀者提供）

▲光華國小校慶校長陳永昇（右三）打扮成白面鼯鼠進場，孩童們開心與他搶拍合照。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉光華國小以67光華 來去光華為主題，結合學校課程及社區特色的表演及進場，其中學校校長陳永昇及老師打扮成白面鼯鼠進場成為全場的目光與焦點。

▲▼ 光華國小校慶。（圖／讀者提供）

▲光華國小校慶師生以當地特色生態為裝扮。（圖／讀者提供）

籌畫運動會的曾馨慧主任及彭育康組長表示，希望學生能夠認識在地豐富的生態及文化，最重要的學習，就是親自體驗，因為有體驗才會有認識，因為有認識才會有認同。

▲▼ 光華國小校慶。（圖／讀者提供）

陳永昇表示，光華社區最具特色就是五星（天上星、白面鼯鼠、螢火蟲、高山鯝魚及螢光菇）三古（古廟、古樹及古厝），學校也以此為校本特色課程，這一次我們規劃五星三古真人秀，就是希望讓孩子學習到，課程不只是只有生硬的知識學習，更有多面向的生活體驗。

該校校慶除了學校活動之外，也結合許多社區活動，今年更邀請首度成班的媽媽成長教室表演舞蹈，成為活動現場另一個吸引目光的焦點，媽媽成長教室的班長許秀蓁表示，感謝學校曾馨慧主任及育康老師願意犧牲晚上休息時間義務指導我們，這是成班第一次的表演，每一個人都好緊張，希望透過規劃這樣有意義的活動，讓山上的媽媽，在農忙之餘，也能有健康的休閒娛樂活動。

▲▼ 光華國小校慶。（圖／讀者提供）
五年級的鄧佳宜說，這次創意進場，是全班一起想的，也是全班和老師一起進場，真的很開心，尤其看到校長也一起下來跟我們一起同樂，真的很開心，以後上五星三古的課程，一定會更認真學習，因為真的很有趣。

光華國小雖然只有22名學生，但是來到現場參加的社區民眾及來賓接近兩三百人，整個校園充滿著熱鬧及歡樂的氣氛，許多校友也都利用假日回到學校一起同樂，讓整個山區充滿著愉快的氛圍。

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