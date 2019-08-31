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光華國小開學典禮校長扮孔子　學童摸鱉頭搶出頭

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▲▼ 光華國小。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 光華國小開學典禮，校長陳永昇(後排左二)打扮成至聖先師歡迎新生入學。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國國小30日同步開學，嘉義縣竹崎鄉光華國小校長陳永昇打扮成「致勝鮮師」穿越時空來到光華國小與全校師生進行開學及反霸凌宣示讓開學典禮充滿笑聲。

▲▼ 光華國小反霸凌。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 光華國小入學體驗，摸鱉頭象徵會出頭，吸引不少小朋友搶先體驗。（圖／記者翁伊森翻攝）


全校師生首先通過過黌門、摸鰲頭、過禮門及進德門的方式讓所有的孩子進行開學前的校園巡禮，讓全校師生體驗傳統的開學典禮過程。陳永昇扮演「致勝鮮師」孔子，手持文昌筆祝福所有同學都能學業進步，學習專心、幫新生加冠（正衣冠）、給祈福乖乖同時以文昌筆。

▲▼ 光華國小反霸凌。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 光華國小校長陳永昇文昌筆象徵性為孩子祈福。（圖／記者翁伊森翻攝）

新生王媛新表示，相信經過摸鰲頭與文昌筆加持之後，以後讀書一定可以考第一，爸爸和媽媽一定會很開心；另外一位新生家長劉嘉聖特別在農忙之際到場觀禮，感動的表示：感謝學校用心，這次的活動很特別，連校長都特別裝扮成孔子來和小朋友互動，很感謝全校老師。


陳永昇還特別帶領全校學生以毛筆書寫「人」這個字，勉勵光華學生要能夠成為一個頂天立地的人，而且能夠體諒別人成為幫助別人的人。最後，他帶領全校師生進行反霸凌的宣示，並且張貼每個人的反霸凌宣言，宣示新學期的開動。

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