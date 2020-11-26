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台北西門町百年古宅變餐館　「小小蔬房」素食美味引人嚐

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▲台北西門町百年古宅變餐館 「小小蔬房」素食美味引人嚐。（圖／新北市農業局提供）

▲台北西門町百年古宅變餐館「小小蔬房」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局自2016年起推動「惜食分享餐廳計畫」，協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「蔬果格外品」。11月25日是國際素食日，農業局不僅要鼓勵民眾多吃蔬食，推薦一家特色惜食分享餐廳。「小小蔬房」除了使用蔬果格外品製作美味素食料理外，讓素食、愛護環境的理念推廣給更多人了解。

農業局表示，位於臺北市萬華區的「小小蔬房」，座落於西門町邊陲百年古宅內，進門後，首先映入眼簾的是開放式廚房與佈滿各種餐具、料理器材的長型大桌。創辦人劉姐曾任職於金融業，雖不曾到廚藝學校接受正統訓練，但個性喜歡接受挑戰的她，常能善用巧思及細微觀察，妥適運用各種食材。

▲台北西門町百年古宅變餐館 「小小蔬房」素食美味引人嚐。（圖／新北市農業局提供）

▲小小蔬房創辦人劉姐（劉立群）。

如許多大小朋友不甚喜愛的紅蘿蔔，在她巧思下，去除原本紅蘿蔔的生味，變成一碗味道濃郁的素食湯品，不僅不愛紅蘿蔔的小孩愛喝，連平時不吃素的饕客也被店裡新意、美味料理折服，成為熟客。

談及為何會想成為素食惜食餐廳，劉姐表示，素食與惜食是種生活態度，茹素、格外品入菜、全食物料理，以及支持有機與友善耕作等方式，都是對環境中萬事萬物的一種尊重。自己希望可以善用在地食材，製作成獨特料理，讓非素食者能願意品嘗，甚至愛上素食。

▲台北西門町百年古宅變餐館 「小小蔬房」素食美味引人嚐。（圖／新北市農業局提供）

▲法式鹹派。

目前自己除了經營餐廳外，也有在店裡辦理各種課程與婚禮外燴，希望可以將素食理念推廣至更多人。目前小小蔬房營業時間主要為每周四至周六，週日至周三多為辦理各式課程，11及12月的課程十分豐富，如11月25日的康普茶介紹及實作課程，12月14日的乳酪課程等，都讓人躍躍欲試。

農業局長李玟表示，農業局自2016年起開始協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地「蔬果格外品」，至今已推動5年。目前市府合作的餐廳除了新北市外，也陸續有臺北、基隆、宜蘭、新竹及高雄等縣市的餐廳跨區響應。格外品入菜需要善用各種巧思，經營惜食分享餐廳不甚容易，希望大眾可以行動支持。

另外今年耶誕惜食分享節將在12月5、6兩日於新北市板橋區站前廣場(捷運板橋站3號出口水池旁)辦理，希望大眾也能踴躍參與。對小小蔬房的各類課程有興趣的朋友歡迎追蹤「小小蔬房」FB粉絲專頁，另外對惜食議題有興趣的朋友也歡迎追蹤「新北市農業局−稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注惜食新知。

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▲台北西門町百年古宅變餐館 「小小蔬房」素食美味引人嚐。（圖／新北市農業局提供）

▲紅蘿蔔濃湯食材。

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