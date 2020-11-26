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「臺東釋迦」軟嫩細緻粒飽滿　26日快閃板橋農會活力超市

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▲「臺東釋迦」軟嫩細緻粒粒飽滿 26日快閃板橋農會活力超市。（圖／新北市農業局提供）

▲「臺東釋迦」軟嫩細緻粒飽滿，26日快閃板橋農會活力超市。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

喜愛釋迦的朋友們看過來，11月25、26日於新北市捷運府中站「板農活力超市前廣場」舉辦「釋界第一迦」臺東縣釋迦暨農特產品展售活動，現場能夠買到臺東農友生產最新鮮、最當令釋迦以及各式新鮮農產品，歡迎市民朋友們闔家光臨選購。

臺東主要釋迦品種為大目釋迦以及鳳梨釋迦，大目釋迦即是傳統釋迦，口感細緻、果肉柔嫩，不會有一般釋迦沙沙的口感；而臺東出產的鳳梨釋迦果實大、籽粒少、口感Q彈扎實，甜中帶酸，更是鳳梨釋迦中的上品。

本次展售活動由臺東地區農會果樹產銷班帶來臺東市與卑南鄉的大目釋迦及鳳梨釋迦，將最高級的釋迦鮮果帶給新北市民們品嚐，此外現場還有販售茶葉、梅子、良質米以及有機蔬果等優質臺東農特產品，歡迎大家攜家帶眷來挖寶。

活動現場也有精采熱舞表演、趣味問答送好禮，消費滿1000元還贈送家政班製作的拓印環保袋，還有創意米食親子DIY，歡迎大朋友小朋友一起來體驗，本次展售活動為期兩日，歡迎各位朋友一起到場支持。

▲「臺東釋迦」軟嫩細緻粒粒飽滿 26日快閃板橋農會活力超市。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局長李玟表示，不僅創立小農鮮舖、希望市集等通路，更積極媒合新北市與外縣市農會。

臺東地區農會理事長楊招信表示，臺東釋迦主要分佈在卑南地區、太麻里、東河鄉一帶，臺東有著得天獨厚的自然環境、排水性佳的砂質土壤以及日照充足的溫暖氣候，加上長年培養出的種植經驗與技術，種出的釋迦品質優良、特別香甜，種植面積更占全臺8成以上，可說是臺灣的釋迦之鄉，歡迎新北市的民眾朋友們多多嚐鮮，一同享受美味的臺東釋迦。

板橋區農會理事長廖裕德表示，板橋區農會一直以來協助各地農會推廣農特產品，透過都會區與生產地農會合作，建立銷售平台，將產地優質農特產品介紹給消費者。

農業局長李玟表示，新北市積極推廣「從產地到餐桌」理念，不僅創立小農鮮舖、希望市集等通路，更積極媒合新北市與外縣市農會，將最新鮮的農特產品由產地直送新北各地區農會，提供民眾最新鮮優質的農產，同時輔導農會配合產季定期舉辦各項農特產品團購活動，以及於網路商城上架各地產品，為各地農民打開通路，讓農友種得開心，民眾買得安心。

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