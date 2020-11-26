新莊偶戲文化日民眾High翻　侯友宜掌戲偶樂體驗傳統文化

▲「新莊偶戲文化日」11月22日於新莊廟街熱鬧壓軸登場，霹靂布袋戲與吸睛Coser們上街秀創意，吸引民眾拍照留念。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者陳珊珊／採訪報導

「藝起來新莊串門子」系列活動，其中「新莊偶戲文化日」11月22日於新莊廟街熱鬧壓軸登場，新北市的大家長侯友宜也來到現場共襄盛舉，與新西園掌中劇團長許正宗一起掌戲偶秀絕活。

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▲新北市長侯友宜（圖右）與新西園掌中劇團長許正宗（圖左）一起掌戲偶秀絕活。（圖／記者劉亮亨攝）

新北市長侯友宜表示，「我們布袋戲串起新莊廟街文化，所以在這裡辦活動，非常有意義，尤其在慈祐宮媽祖婆的保佑，與武聖廟關帝爺的疼惜，讓我們這個地方都能平安順利，舉辦偶戲文化日讓民眾體驗，希望文化能永續發展，不論是傳統的、新潮的，都各有特色，大家融合在一起，一起向前走」。

▲▼新北市長侯友宜開心與Coser們合影。（圖／記者劉亮亨攝）

本次活動串聯許多在地資源，包括慈祐宮、武聖廟、廟街商圈、在地青年團隊等，除了有在地超過一甲子的「新西園掌中劇團」與國際知名的「霹靂布袋戲」，還有Coser們上街秀創意，豐富活動讓民眾直呼真的很有趣！

▲新北市長侯友宜逛新莊廟街。（圖／記者劉亮亨攝）

新北市文化局藝文推廣科科長蔡美治說：「我們新莊已經繁榮300多年了，過去有說過『一府、二鹿、三新莊』，新莊過去光是這條廟街就有56間商店，因此也有人稱五十六坎，加上新莊有非常多特色，像是戲館巷、米市巷，還有挑水巷等特色巷弄，特別是戲館巷，現在還有布袋戲團在那裡」。

▲「新莊偶戲文化日」完美結合傳統文化與創新創意，帶給新莊廟街全新風貌。（圖／新北市文化局提供）

新北市文化局藝文推廣科科長蔡美治表示，「我們希望能夠活化新莊廟街，所以特別找來霹靂布袋戲，讓新潮的布袋戲與傳統的布袋戲可以互相結合，引進年輕人的創新、創意，帶動整個新莊廟街，讓這裡更繁華」。

傳統文化完美結合在地青年的創新創意，讓傳統廟宇與偶戲文化，有了不一樣的全新風貌。