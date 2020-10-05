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「沒錢喝星巴克」就不生！她和男友觀念戰翻　網卻認同：他是對的

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▲▼小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,育兒,散步,出遊。（示意圖／記者李毓康攝）

▲多數人同意要有一定經濟基礎再生小孩。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

不同的經濟狀況有不一樣的教養方式，但結婚前夫妻倆就應該要有共識。一名女子最近和男友討論到生小孩話題，意見出現明顯分歧，對方認為「如果無法讓小孩喝星巴克就不要生」，令她非常不解，明明咖啡選擇這麼多，為何非要選昂貴的星巴克？網友們看完則支持男友想法，其實男友想表達的概念很正確。

原PO在PTT表示，她覺得養育小孩最重要的是教育、觀念以及陪伴，但男友比較重視經濟方面的條件，「對方說星巴克才是品質跟生活，其他的都不如不要喝」，而且也要買得起iPad給小孩才要生，這和她的觀念十分衝突，因為她到大學才有手機用，物質對她來說並非首要考量，「大家覺得這樣子的價值觀正確嗎？」

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▲▼星巴克,星巴克咖啡,星巴克買一送一。（圖／記者許力方攝）

▲男友用星巴克舉例，是想藉他的價格傳遞生活品質重要性。（示意圖／記者許力方攝）

網友指出，男友想表達的意思應該是要達到一定收入水平再生小孩，並不是真的強調咖啡或3C產品的品牌，只是拿高價位商品來舉例，實際上想傳達的概念就是「生活品質需要由經濟支撐」，此外，原PO提到的陪伴、教育其實也需要金錢來完成，沒有經濟實力很難提供孩子豐富的教育資源。

其他人回應，「他意思是能維持像樣的生活，而不是重點在星巴克」、「男友舉例不當，但是概念是對的」、「我媽也是跟你說的一樣能陪伴小孩就陪伴，但家裡太窮我們家三個小孩求學到出社會都為了錢過得很痛苦」、「同意生活品質需要財富支撐的概念，不一定指星巴克或iPad，你說的教育其實也是需要花費的。」

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