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親子

IQ135卻都考「2、3分」　小三女吐真心話！媽感動：我陪妳追夢

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▲教室,黑板,學生,校園,小學生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲媽媽說，老師還酸女兒「看不出來跟愛因斯坦一樣，她真的很笨！」（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

香港一名媽媽發文說，女兒雖是IQ高達135的資優生，但每次考試都只考2分、3分，她本來已絕望放棄，但聽到女兒說的一席話，讓她感動支持女兒追求夢想，「不再追成績了，再多（困難）我陪妳。」女兒聽了則開心大叫，「我想當舞蹈家！」

這名媽媽近日在《親子王國》論壇發文提到，女兒有嚴重的讀寫障礙，中文最差，英文聽講無大問題但文字較弱，以至於小一到小三成績都個位數，還被老師酸「看不出來跟愛因斯坦一樣，她真的很笨！」

媽媽寫道，無論自己如何努力，「我發過脾氣，我吼過，我慢慢教，有支持，有放棄」，但女兒成績依舊個位數；身邊朋友則「曬好曬滿」小朋友成績、得第幾名、拿獎學金，讓她都無感了，因此轉念「分數不代表一切」。

▼媽媽要女兒追求人生，別再追求成績了。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

媽媽說，女兒最近又拿了一張個位數成績考卷回家，正準備想幫女兒解題時，發現女兒竟已一一改正錯誤。此時，女兒突然說，「其實我識字，但字真的會走來走去。」

媽媽聽了感動直呼，「我知道妳識字，但我反而想要（妳）追求人生，不再追成績了，再多（困難）我陪妳。」女兒聽了開心大叫，「我想當舞蹈家！」

媽媽回覆網友問題說，「她有夢想，我想陪她發夢，好過追求成績，因為她自己都好辛苦。」對此，許多網友大讚媽媽好明智，「朝夢想出發啦」、「媽媽加油，心態好重要。」

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