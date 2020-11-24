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香港24日增80例確診　「跳舞群組」佔54人病例數狂飆

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▲香港,新冠肺炎,街頭。（圖／路透）

▲香港第四波新冠肺炎疫情來勢洶洶。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對第四波疫情猛烈反彈，香港特區衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，11月24日，香港新增新冠肺炎確診案例80例，是繼23日的73例確診病例後，再次刷新三個月（8月16日）以來單日新高。其中，本地病例69例，有54例來自「跳舞場地」群組。

因應疫情，港府除將於25日再度啟用「港版方艙醫院」亞博館外，食物及衛生局局長陳肇始宣布，26日凌晨零時起，全香港酒吧酒館、夜總會、浴室要關閉，宴會人數上限40人，酒店內檢疫及非檢疫人士要隔開，有效期七日，也就是到12月2日為止；他強調，特區政府還將採取措施，限制先前暴發疫情的跳舞場所運營。

所謂「跳舞群組」為香港近期疫情最大的傳播鏈，涵蓋21間舞廳或舞蹈中心。香港電台報導，香港體育舞蹈總會會長葉賜偉稱，熱衷娛樂舞蹈者多都是退休人士，到會所或宴會廳學習舞蹈，但香港舞池較小，舞蹈鞋及服飾也未必每次清洗，增加感染風險。

目前，「跳舞群組」已造成香港186人染疫，當中牽連香港上流社會，包括75歲女富商、建生國際集團主席吳汪靜宜，以及麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲，確診者住宅名單中，多個豪宅榜上有名，包括跑馬地比華利山、東半山怡園、北角寶馬山花園等。

港府已經刊憲規定，香港市民如曾訪21家指定跳舞、唱歌場所，需接受強制檢測，如若不從將收到強制令，拒不檢測者可處2萬5000港元罰款、6個月監禁。

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