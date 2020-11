川普卸任官司纏身！性侵＋稅務問題難逃了　律師：罰款坐牢一起來

▲法律專家認為,離開白宮後的川普會立刻被各種官司纏身。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

隨著美國總務署(GSA)承認拜登為2020總統當選人,川普將在2021年1月20日交棒,回歸平民身份。據NBC報導,失去總統特權的川普接下來可能會因為他的商業事務而入獄,但他更有可能被迫付出高金額的民事賠償費用,因為目前他正面臨多起法律糾紛,而這些訴訟都來自他的家鄉紐約。

A rundown from ⁦@Tom_Winter⁩ on the potential civil and criminal legal battles awaiting Donald Trump starting January 20, 2021, when he’ll no longer have presidential immunity or the U.S. Justice Department to defend him. https://t.co/oaRZuhslfV