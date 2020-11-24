川普卸任官司纏身！性侵＋稅務問題難逃了　律師：罰款坐牢一起來

▲法律專家認為，離開白宮後的川普會立刻被各種官司纏身。（圖／路透）
記者葉睿涵／綜合報導
隨著美國總務署（GSA）承認拜登為2020總統當選人，川普將在2021年1月20日交棒，回歸平民身份。據NBC報導，失去總統特權的川普接下來可能會因為他的商業事務而入獄，但他更有可能被迫付出高金額的民事賠償費用，因為目前他正面臨多起法律糾紛，而這些訴訟都來自他的家鄉紐約。
A rundown from @Tom_Winter on the potential civil and criminal legal battles awaiting Donald Trump starting January 20, 2021, when he’ll no longer have presidential immunity or the U.S. Justice Department to defend him. https://t.co/oaRZuhslfV— Sahil Kapur (@sahilkapur) November 22, 2020
川普的前律師科恩（Michael Cohen）之前承認，他在2016年大選前，違反競選資金規定，給了成人電影明星丹尼爾斯（Stormy Daniels）一筆高達13萬美元（約新台幣370萬元）的「封口費」，以確保她不會對外爆料她和川普的婚外情。
這與曼哈頓地區檢察官萬斯（Cy Vance）正在展開的川普集團一系列有關財務不當行為的調查有關，萬斯認為，川普集團（Trump Organization）可能存在廣泛而持久的犯罪行為，其中包括偽造商業記錄、保險欺詐和稅務欺詐。
▲川普認為，紐約州與曼哈頓檢察官對他展開的調查都是出於政治動機。（圖／路透）
科恩之前在國會的證詞和採訪中的言論證實了萬斯的想法，科恩還指控川普在他的企業中使用兩套不同的帳目，一套價值較高，用來獲得高額貸款，而另一套價值較低，是用來規避稅務的。曼哈頓地區檢察官辦公室也已發出傳票，要求川普集團提供他的納稅申報單與相關帳目。
與此同時，紐約總檢察長詹姆斯（Letitia James）也正在調查川普集團名下的4處房產，以及他收購的NFL水牛城比爾（Buffalo Bills），紐約總檢察長的調查重點是川普集團以及川普本人是否違反稅法，或是在貸款時不當誇大了某些資產的價值，以獲得更高金額的貸款。
▲川普在下台後將面臨稅務、商業和性侵等多項指控。（圖／CFP）
另外，有多名女性指控，川普在20世紀70年代對她們做出不恰當的性行為。儘管其中的一些女性已採取法律行動，但川普在任期內請司法部為他辯護，阻止她們提交證據，川普也拒絕被問話，導致訴訟案無法順利進行。在川普下臺後，作為一名普通公民兼被告，川普將有可能被迫提供證詞和DNA樣本。
人們現在關心的是，川普是否會在交接前，實行最後的總統權力，特赦自己。法律專家表示，這當然是可行的，但此舉無法保證他就一定會在法庭勝訴，因為對總統的赦免只涵蓋聯邦罪行，這對川普在紐約州的案子沒有任何幫助。
►川普被秋後算賬！檢察官選舉後狠查集團稅務 伊凡卡火大推特開罵
►性侵、詐欺與逃稅！川普卸任後「沒了特權」 難逃6大法律指控