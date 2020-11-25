載客區...中壢客運「腰邊肉」卡桃園客運「豬頭皮」網笑世紀對決

▲一輛桃園客運公車24日晚間行經桃園區復興路時，與在內側的中壢客運公車發生擦撞。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》粉絲專頁）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運一輛公車24日晚間在桃園區復興路準備從中正路右轉載客時，遭一輛中壢客運公車從內側右切，2車發生擦撞後停在馬路當中，桃園警方對2名駕駛進行酒測，均無酒精反應，2車都是空車並無乘客，由於案發時正值下班尖峰，警方約5分鐘即排除狀況，但有網友戲稱「桃園戰中壢」、「世紀大對決」…2大客運公司都說，只是擦撞小狀況，事故原因已由警方調查處理。

桃園警分局指出，事故地點發生在桃園火車站前的桃園區復興路上，24日晚間7時17分，中壢客運顏姓駕駛與桃園客運李姓駕駛，沿中正路往火車站方向行駛，準備在復興路右轉載客，中壢客運公車顏姓駕駛在內側車道，疑似右切時未抓準距離與外側的桃園客運李姓駕駛公車發生擦撞，還好當時2輛公車都是空車，駕駛也未受傷。

▲一輛桃園客運公車24日晚間行經桃園區復興路時，與在內側的中壢客運公車發生擦撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場後為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，事故原因已由交通分隊調查釐清，還好車損部分並不嚴重，現場事故約5分鐘內即排除，恢復雙向通行。

當時有民眾經過拍照PO上臉書《黑色豪門企業》粉絲專頁，網友留言戲稱「世紀大對決」、「桃園戰中壢」、「撞出新滋味」…也有網友認為，2大公車業者就在街頭互別苗頭…搞得好像煙硝味很重，桃園警方強調，只是單純擦撞車禍，沒有網友說得那般戲劇化。

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