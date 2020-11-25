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RCEP台灣缺席下場？　蕭景田：讓台灣農產品銷陸岌岌可危

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▲▼簽署RCEP,東協峰會,區域全面經濟夥伴協定。（圖／路透）

▲區域全面經濟夥伴關係正式簽署。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP）在本月（15）日正式簽署，台灣被排除在外。據《中評社》報導，中華民國農會理事長、國民黨前「立委」蕭景田直言，「蔡政府好像自我麻醉、視而不見；台灣農產品將更沒有競爭力，甚至會被拒於門外，這對台灣農漁畜牧業帶來的衝擊太大了。」

蕭景田認為，「目前的兩岸關係要馬上處理，但蔡政府好像自我麻醉、視而不見，在意識形態作祟下，受影響最大的就是農漁民。因此怎麼喚醒現在的執政黨，要認清事實，除了重視多邊國家互動外，龐大的大陸市場怎麼守住，更是重要課題。」

中國大陸及東協都是台灣重要農產品出口國，根據農委會網站統計資料，台灣農產品今年1到10月主要出口國家或地區，前十名為中國大陸20.7%，日本16.3%，美國13.7%，香港7.9%，越南7.2%，泰國4.6%，南韓4.5%，澳洲2.4%，馬來西亞2.2%，加拿大2.2%。　

蕭景田接受中評社訪問時表示，目前台灣農業可能受損的清單還沒辦法完全列出來，但台灣沒法參加RCEP，將來進口還有出口都會受到阻礙，因為RCEP的會員國彼此間是零關稅，而台灣農作物如果出口到這些國家需要加稅，那衝擊非常大。

蕭景田說，因此是不是該另闢戰場，政府應該深思熟慮，將來如果只是在台灣本島自我消費，這個能量不夠，市場非常小，政府面對這衝擊如果沒有因應，都只是靠補助，不是長久之計，只是臨時措施，這要改變政府思維，但政府現在好像也不太重視農會。

蕭景田舉例說，在農產品部分，水果、青菜、稻米都會受影響，另外還有豬、雞、鴨、牛、雞蛋等，但現在看來，只要出口受損，政府就會拿錢來補貼，但這不是長久之計。

他強調，農產品佔台灣的經濟成長率不高，但照顧到的人口數很大，「光從事農業就有一百多萬的人口，而電子、工業產品出口量很大，雖是目前台灣主要經濟來源，但農漁業這一塊如果停擺，龐大的從業人口怎麼存活？政府要不要補貼工資？怎麼照顧這些人的家庭生活？都是很大的問題。」

台灣農產品出口2成銷往大陸，是最大買家。蕭景田說，「我們跟大陸有ECFA，但大陸現在加入RCEP，加上兩岸關係又不好，等於這扇門要關起來了，大陸將來可以從越南、泰國等東南亞國家進成本更低，品質也不錯的農產品，不給台灣優惠措施後，台灣怎麼辦呢？這是將來可能會發生的。」

蕭景田強調，「所以現在兩岸關係要馬上處理好，這是當前的首要任務，但蔡政府卻好像自我麻醉，只有用更強的意識形態來洗腦民眾，可是認清現實狀況後才會發現問題有多嚴重。」

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