跟男友討iPhone12遭拒！她爆氣提分「姊夫都會給」　網酸：東施？

▲男友不願乖乖交出新機。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每對情侶的相處模式都不一樣，如果一直比較，不但可能讓自己不平衡，還可能在無形中帶給另一半壓力。一名女網友表示，男友日前終於拿到iPhone 12 Pro Max，於是她便向對方索取新機，「我的（舊機）給他」；只可惜，對方直接拒絕，讓她超傻眼，「我要放生嗎？」貼文一出，網友便回應，「你是東施嗎」、「要換手機自己換啊」。

這名女網友在臉書粉專「靠北男友2.0」上發文表示，男友日前總算拿到iPhone 12 Pro Max，因此，「我就跟他說，把他的新手機給我，我的給他。」原PO目前正在使用的是iPhone 11，雖然外觀還很新，但男友還是直接回絕，就連她表明若是兩人分手，可以歸還新機，對方依舊不願意。

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▲原PO氣得想放生男友。（圖／記翻攝自Facebook／靠北男友2.0）

原PO表示，她姊的男友只要買新機，就會把新的交出來，並乖乖使用舊機，像是之前iPhone 11剛出，「我姊男友就買給我姊，然後自己用我姊原本用的xs。 」相比之下，原PO就感到有些不平衡，不懂自己的男友為何做不到，「我要放生嗎？」

貼文曝光後，本來要討拍的原PO反被瘋狂打臉，網友紛紛留言回應，「物質不能衡量一切，比來比去比不完，會氣死妳」、「妳是東施？什麼都要跟西施比！妳姊是妳姊，妳是妳，一人一種命」、「他為啥一定要」、「誰給誰禮物是誰的自由」、「要換手機自己換啊！為什麼一定要拿妳姊他們的標準來衡量你們」、「妳男友才應該放生妳吧」、「要手機怎麼不自己買啊」、「因為你姊可能有排隊買PS給男友」。