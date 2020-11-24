走到沒人地方「男友立刻放手」　原因刷新三觀！她錯愕：想炫耀嗎

▲原PO抱怨，男友到人少的地方，就不給牽手！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《握手心＝對妳負責任，從「9個牽手方式」看他愛妳有多深》，伴侶們能透過牽手的方式，來察覺目前的感情狀態！不過有女網友委屈透露，好幾次跟男友逛街牽手，怎料到了人煙稀少的地方，男友就會瞬間放手，追問原因後，讓原PO玻璃心碎滿地，「為了想炫耀之類的嗎？」

一名女網友在論壇《Dcard》刷新三觀表示，與男友交往兩個月，過著兩小無猜的甜蜜生活，小鳥依人的原PO最喜歡彼此逛街的時刻，但怪異的是，「每當走到一個沒什麼人的地方，男友突然放開我的手...」

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原PO急問男友原因後，卻得到「牽手不就是給人看的嗎？現在沒人了啊」的荒謬解答。原PO直言，當下不可置信，畢竟牽手是情侶間的基本互動，完全無法理解男友的思考模式，甚至一度懷疑「牽手給別人看，只是男友為了想炫耀之類的嗎？」

▲網友傻爆眼了！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，引來千名網友關注，紛紛傻眼回應，「所以他交女朋友，也只是交來跟別人炫耀自己有女友的嗎」、「他這樣說好傷人」、「他可能真的很討厭牽手吧？但為了妳所以勉強自己，殊不知這種體貼，根本非常扭曲又自以為是」、「我男友是說不喜歡牽手或勾手，可是他很喜歡直接摟肩膀」、「你確定他很喜歡你？還是只是你在喜歡他」、「牽手是心靈上的touch好嗎」。