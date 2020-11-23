▲台南市長黃偉哲現身Pokémon GO的CITY SPOTLIGHT城市焦點1日快閃活動，親自到藍晒圖文化園區發送皮卡丘限量紙帽，熱情與大小朋友一同合照同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日下午，驚喜現身Pokémon GO的CITY SPOTLIGHT城市焦點1日快閃活動，親自到藍晒圖文化園區發送皮卡丘限量紙帽，排隊人龍蜿蜒逾百公尺，黃偉哲也熱情與大小朋友一同合照同歡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

萬名訓練師湧入台南！台南成為寶可夢首波全球快閃城市之一，是因為台灣的新冠肺炎疫情控制得當，活動現場除了主辦單位提醒外，玩家們也大多自主戴上口罩，抓寶之餘也不忘保持安全社交距離。





黃偉哲市長表示，很高興Pokémon GO的1日城市快閃活動能選擇在台南舉辦，吸引全國各地的寶可夢訓練師來抓寶。因為台灣的疫情控制得好，所以獲得Niantic公司的青睞，再度選擇台南進行大型活動與玩家一起互動，帶來了一波寶可夢快閃旅遊潮。





黃偉哲市長除了親切與民眾互動，發送限量的皮可丘紙帽之外，最後也在活動限定的稀有寶可夢怪物大型背景前合影留念，並以此參與AR Mapping的比賽，市議員陳怡珍和蔡筱薇也加入民眾一同熱情參與。





觀光旅遊局表示，22日的「Pokémon GO CITY SPOTLIGHT」城市1日快閃活動，是台南繼2018年11月1日至5日舉辦Pokémon GO Safari Zone大型主題活動後，與Niantic公司再度合作。台南很榮幸成為遊戲方在全球推出新型態活動的首發城市之一，相較上次帶來至少15億台幣的觀光商機，此次的快閃遊戲規模雖不及Safari Zone，但也是全球限定的手遊活動，一早就有許多訓練家們在台南各處熱點現身捕捉寶可夢。





受到疫情影響，日本京都取消此次活動的參與，因此22日的首發活動全球只有台灣台南、紐西蘭奧克蘭、韓國釜山3國家3城市推出，3個城市之間有一個AR Mapping比賽，玩家們不論免費或付費參加，只要在22下午6時以前掃描補給站周遭環境次數最多的城市，就可贏得全球獨家奬勵：額外一個週末中孵蛋所需的行走距離減為平常的1/4！台南市府團隊希望活動人潮可為台灣贏得這場比賽。

5色可選、穿搭容易