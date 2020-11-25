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丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎：我們完了

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▲▼丁小芹。（圖／翻攝自丁小芹、丁弟臉書）

▲41歲藝人丁小芹賣假包被判刑入獄，官司期間，38歲的弟弟暴斃死在家中。（圖／翻攝自丁小芹、丁弟臉書）

記者陳雕文／新北報導

藝人丁小芹於2015年起，在拍賣網站上販售仿冒的名牌包、衣服、背包等。一審判她入獄3年半，她雖公開鞠躬道歉，積極尋求和解，但二審仍判刑2年6月不得易科罰金，並於25日入監；官司期間，丁的胞弟因酗酒暴斃死在家中，陪伴遺體的是多支高粱空罐以及一堆藥品，享年38歲…丁的父母心已碎。

檢警單位調查，丁小芹自2015年8月起，在蝦皮等拍賣平台上開設帳號經營網拍，宣稱所售的精品名牌包皆是由歐洲帶回，附有保卡、保證書，但因為定居海外搬家急售。許多人信以為真，下標購入香奈兒名牌包、名牌鞋、服飾等精品，不料事後送鑑定竟是假貨，甚至還有人匯款根本沒收到東西，總共有12遭騙、被詐取17萬餘元。

▲▼2019-09-16 丁小芹開記者會說明官司 。（圖／記者陳家豪攝）

▲丁小芹因賣假包官司纏身，身材暴肥10公斤，去年9月開記者會向大眾致歉。（圖／記者陳家豪攝）

被害人與廠商紛紛提告，檢警約談丁小芹到案，她辯稱帳號是給一名叫做「Natasha」的新加坡籍女性友人處理交易，她完全不知情。但檢警認為詐騙所得確實流入丁小芹帳戶，因此將丁小芹提起公訴。

一審法院審理後，不採信丁小芹的辯詞，將她判刑3年半。案件上訴二審智慧財產法院，丁小芹舉行記者會公開道歉，不僅鞠躬20秒鐘，還淚崩認罪「我錯了」，並與11人達成和解。

▲▼丁小芹。（圖／翻攝自丁小芹微博）

▲丁小芹為了賺錢隆乳+網拍商品，曾一度暴瘦。（圖／翻攝自丁小芹微博）

此外，她還在法庭上打出悲情牌，說自己有原住民、中低收入戶身分，還說自己現在家具行打工，負責產品說明及銷售，時薪才200元，希望法院能判緩刑，讓自己重新做人。

但二審智財法院仍認定她有罪，成立刑法「利用網路對公眾散布詐欺取財罪」、《商標法》「利用網路販賣仿冒商標商品罪」，從重依刑法「利用網路對公眾散布詐欺取財罪論罪」。但考量她已知悔改，且需獨力負擔家計，因此予以減刑，判刑2年6月，不得易科罰金，也未宣告緩刑。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞，丁小芹於25日入獄服刑。

●弟弟暴斃姊姊入獄，父母心碎

丁小芹的胞弟去年8月晚間被母親發現趴臥在房間床上，全身長滿屍斑，享年38歲。原來丁弟曾經是愛玩吉他的音樂人，樂觀上進，但後來丁家經濟出狀況，他放棄音樂擔任保全分攤家計，10年前下班返家途中出了嚴重車禍，從此行動不便，他情緒陷入嚴重低潮且開始酗酒…後來被發現暴斃家中。

▲▼丁小芹。（圖／翻攝自丁小芹、丁弟臉書）

▲丁小芹的胞弟暴斃死在家中，丁小芹拼命CPR！直接口對口吸出鮮血和白色黏液，最後甚至從鼻口冒出白色濃液，她跪地哭喊：「拜託救救他！」。（圖／翻攝自丁小芹、丁弟臉書）

據了解，丁弟過去曾熱衷學習吉他，想當音樂人，且姊弟之間感情很好，但後來丁家的經濟出了狀況，丁弟為了養家，放下了最愛的吉他，為了有薪水穩定的工作，跑去當保全。直到11年前，丁弟下班回家的途中出了車禍，下肢傷勢嚴重，之後走路都必須非常緩慢，也無法工作。

只能在家休養，又失去了經濟能力的丁弟因此罹患憂鬱、躁鬱症，必須長期服藥，還染上酗酒的惡習，且情緒非常不穩定，喝醉時會對家人惡言相向，與親人關係出現裂痕。去年8月14日，丁弟曾傳訊息給父親，請他幫忙買酒，當天晚上，丁母下班回到家後，赫然發現丁弟的屍體！

丁弟從過去樂觀上進的吉他手，變成行動不便的失業男，長期服藥、酗酒，最後暴斃死在房間床上，陪伴遺體的是多支高粱空罐以及一堆藥品；由於家裡是低收入戶、母親為殘障、父親獨居，經濟全來自丁小芹的網拍收入，但如今她也要入獄，兩老未來將面對更嚴峻的生活考驗，丁父曾接受媒體訪談提到，若丁小芹被關，「我們就完蛋了」。

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