快訊／丁小芹賣假包「遭判2年6月」！　今早10點將報到入監

▲丁小芹賣假包導致官司纏身 。（資料照／記者陳家豪攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

藝人丁小芹涉嫌在網站上販售仿冒名牌包、衣服等，因此遭檢方依法起訴；雖然丁小芹公開道歉、積極尋求和解，但案經上訴後，二審仍判刑2年6月，且不得易科罰金，並預計將於今（25日）上午10時報到、發監執行。

檢警調查，丁小芹自2015年8月起，即在知名網路拍賣平台開設帳號經營網拍，並宣稱其所受精品名牌包、衣服等皆由國外帶回，附有保卡、保證書等，不料消費者下標購入後，送鑑竟發現根本是假貨，甚至還有受害者匯款後等不到商品，共計有12人遭騙、詐騙金額達17萬餘元。

案經檢方偵結提起公訴，一審法院判處丁小芹有期徒刑3年6月；丁不服，上訴二審智慧財產法院，並在審理期間舉行記者會、公開鞠躬道歉20秒，淚崩認罪「我錯了」，同時還與11人達成和解。但二審法官審酌後仍認定丁有罪，其涉《刑法》「利用網路對公眾散布詐欺取財罪」、《商標法》「利用網路販賣仿冒商標商品罪」，從重依《刑法》「利用網路對公眾散布詐欺取財罪」論罪，但考量丁已悔悟，且需獨力負擔家計，因此予以減刑，判刑2年6月，不得易科罰金。全案上訴三審後，遭最高院駁回定讞，丁小芹預計將於今早10時前往新北檢報到發監。

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