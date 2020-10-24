《甘味》男星高盟傑涉毒直播理光頭　入監報到喊話：大家再見

記者陳豐德／新北報導

曾演出《甘味人生》等的本土劇，並以《當愛來的時候》入圍金馬獎的男星高盟傑，涉及多件吸毒案件，被地院裁定5件合併執行1年1個月徒刑，高因為淡出演藝圈且經濟不寬裕，無法把全部刑期易科罰金，日前他在直播中理了個光頭後，21日邊直播走進新北地檢署「要進去報到了，大家再見！」認命蹲半年的監獄刑期。

▲男星高盟傑因涉毒得入監執行，前一晚開直播理光頭向粉絲道別。（圖／翻攝自高盟傑直播平台）



高盟傑曾5度入圍金馬獎、金鐘獎，原本星途一片看好，卻在2017年間傳出在外欠債150萬元，並在拍攝《甘味人生》期間向劇組人員頻頻借款，被爆出和他合作過的隋棠、陳冠霖等人都是債主，又被前經紀人指控「以沒錢吃飯、住院等理由騙大家借錢，且稱他有吸毒習慣，也會玩線上賭博」。

去年1到9月間高盟傑就因為施用二級毒品被抓到4次，被法院分別判2月、3月、3月、2月的徒刑；加上先前涉及替人討債後，將討來的231萬元占為己有被判刑6個月，經聲請定應執行刑後，新北地院裁定合併執行5件共1年1月，扣除先前已經執行的，高盟傑仍有6個月的刑期，加上沒有錢繳交易科罰金了，因此他21日得入監報到。

入監服刑前一晚，他還在個人臉書粉絲直播平台開直播理光頭，被粉絲質疑是為了作秀，他強調「我要讓大家知道，我要去執行了，我是一個直播主，平時都開直播在賺錢，你們大家覺得我該不該講？還是我突然不見，大家會怎麼想我？」

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