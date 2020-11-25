白色BMW遭三寶擊落半毀！他「奇蹟無傷」8秒片瘋傳：進口車值得

記者柯沛辰／綜合報導

有甜美女網友近日在臉書社團討論「男生有一台進口車，真的重要嗎？」對此，高雄一名車主PO出行車紀錄器，稱他今年10月被一輛逆向超車的黑色轎車迎面撞上，導致愛車左前方近乎全毀，但他毫髮無傷，「進口車重不重要，只有遇過才知道，安全性多重要。」

影片中可見，當時原PO開車行經台南後壁，不料一輛黑色BMW跨雙黃線超車，逆向撞上同樣開BMW的他，導致白色轎車不僅避震器、葉子板、左前輪和傳動軸全毀，A柱、駕駛門也變形，左側幾乎面目全非。

▲黑色BMW跨雙黃線逆向超車，撞上原PO駕駛的白色BMW。（圖／東森新聞）

▲黑色BMW前保桿掉落，白色BMW左前方損毀。（圖／東森新聞）

由於撞擊力道猛烈，黑車女駕駛一度受困車內，但原PO幸運毫髮無傷，只是擔心火燒車，所以第一時間趕緊下車離開，向警消報案。

被撞車主說，車禍發生至今快一個月，之所以現在公開影片，是看到有正妹在社團討論進口車的重要性，所以PO出親身經歷的片段。

▲有正妹在臉書好奇問「進口車重要嗎？」（圖／東森新聞）

針對女網友提出的問題，根據《東森新聞》報導，被撞車主受訪時回答，「（如果車禍時不是開進口車）我可能不會站在這裡跟你講話了，進口車重不重要的問題點，在於你有沒有遇過（重大車禍），有遇過就真的是…你會覺得值得啦！」

被撞車主透露，當初花120萬元買下這輛白色BMW，現在行情價也有50幾萬，但碰上意外，導致左側前輪撞毀，只能忍痛賤賣。如今看到有人發問，他除了分享進口車的安全性，也不禁自嘲「這個撞擊測試合格了吧？」掀起熱議。

▼被撞車主現身說法，認為進口車光安全性就相當值得。（圖／東森新聞）

▼白色BMW半毀。（圖／東森新聞，下同）