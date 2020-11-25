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兩次直火烤+刷醬=外脆內軟烤飯糰！夢多咬一口「內餡超扎實」：道地日本味

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▲▼ 全家餐一咖。

▲全家烤飯糰系列讓身為日本人的夢多大讚「道地日本味」。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

總是端出便利商店美味料理的《全家餐一咖》又來啦！但這次從佈景就與平常不太一樣，牙牙還打扮成日本服務生的樣子，到底是發生什麼事？在介紹今天來賓到場之前，牙牙就開始犯花痴，直說「今天來賓很壯」，謎底揭曉後只見穿著一身西裝的「夢多」駕到，一看到現場佈置就說「現在是來到居酒屋嗎？」，讓Fred直接開門見山的介紹今天主題全家便利商店「烤飯糰系列」。

夢多說，「飯糰的米非常重要」，就算冷掉也要好吃，而這次全家推出四款烤飯糰，在嚐鮮之前就要先按照慣例「玩遊戲搶美食」，要用烤飯糰拳來PK，只要贏家就可以獲得烤飯糰套餐，輸的人則要接受「黃蓮水」的懲罰。遊戲玩法跟一般的海帶拳一樣，但比出來的動作設計成「烤飯糰」必經工序「直火烤」、「刷醬油」、「吃飯糰」三個動作，牙牙還強調，一定要可愛的做出動作，要不然就算輸喔，讓一旁的Fred直接對著鏡頭露出「超疑惑表情」，牙牙還繼續大喊，「你們都記得動作了嗎」，沒想到兩位大叔突然爆氣開啟連環炮大喊「你都記得了我們當然記住啦」，夢多還直接搶走主持棒說，「我們遊戲開始！」。

▼來者是客，第一站當然要派出牙牙讓來賓輕鬆勝利。

▲▼ 全家餐一咖。

▼終於在最後一局扳回一城，讓夢多喝下黃蓮水。

▲▼ 全家餐一咖。

第一回合由牙牙對上夢多，牙牙硬是多加規則，要在猜拳之前互比愛心，讓夢多大喊「這也太鬧了！」，但不到兩秒，先攻的夢多就用「直火烤」擊敗牙牙。進入懲罰環節牙牙才喝下一小口黃蓮水，整個臉都皺在一起，大喊「太苦了啦！」，這時Fred直接情義相挺陪牙牙一起喝，還傳授祕訣「一口氣喝下去」就不會苦了！

第二回合想要雪恥的牙牙再度挑戰，沒想到仍然沒有撐過3秒，被夢多用「吃飯糰」秒殺，再度接受黃蓮水的懲罰。而在第三回合開始之前，夢多演起日本剛下班的上班族，把領帶拆開綁在頭上，代表「我解放了！」，這時牙牙突然說，「我以為這是時尚」，讓Fred趕緊說，「千萬不要惹怒來賓，夢多你脫外套讓她看」，夢多超級阿莎力脫下，還不忘抖動胸肌，但牙牙又冒出一句「好快喔！」，讓夢多氣到當場大喊，「你給我滾！」，但Fred在接下來的遊戲還是輸給夢多，直到最後一回合才拿下勝利，替主持人組留下一組烤飯糰套餐。

▲▼ 全家餐一咖。

最後進入到試吃環節，第一個品嚐的烤飯糰就是「清酒蒸蛤蜊烤飯糰」，在還沒有咬下去前就聞到陣陣醬油香，牙牙馬上補充，這個飯糰是用有著130年歷史的寺岡家牡蠣醬油厚厚刷上，再經過高溫雙ㄏ面烘烤，餡料則是用清酒蒸蛤蜊入味，再以蒸蛤蜊的湯汁為基底，讓夢多一咬下去就馬上開啟道歉記者會高喊，「它超越我的期待，海鮮味特重很好吃！」除了飯糰外，也可以搭配各式小菜，像是日式肉味噌烤豆腐就很下飯，讓夢多立馬想起家鄉。

▲▼ 全家餐一咖。

第二個是燒肉牛五花烤飯糰，這個飯糰也是使用「日式鰹魚刷醬」，夢多也注意到這次全家烤飯糰系列都用不同的醬料，讓米飯香氣十分濃郁，而對於牛肉非常挑剔的夢多咬下去也大讚說，裡面牛五花的油汁很多，再加上經過直火燒後，外脆內滑的口感，不會像一般的飯糰口感乾乾的；第三個則是XO干貝海鮮烤飯糰，一打開就被扎實的餡料嚇到，同樣用寺岡家牡蠣醬油配上海鮮、干貝，滿滿的鮮味透過直火烘烤後飄散出來，接著小菜部分，自己家裡開著章魚燒店的夢多也吃了日式大阪燒，咬下去就大讚「日本口味，我們會喜歡的味道！」。

▲▼ 全家餐一咖。

▲▼ 全家餐一咖。

最後用鼎泰豐香辣醬刷醬的「雞肉香辣醬烤飯糰」，辣勁的口感、飽滿的雞肉，也讓連續吃了這麼多飯糰的夢多還是大力稱讚，介紹完四個飯糰後，牙牙也說現在「烤飯糰全品項搭配指定飲料」享49元優惠，其他搭配的盒裝輕食也有自由配的優惠，2盒省5元、3盒省10元，提供最高CP值的選擇，最後夢多還不忘再次站台說，「我是走口碑的、講話比較直接，但今天介紹的烤飯糰真的是道地的日本味！」

▲▼ 全家餐一咖。

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