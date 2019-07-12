接招！「活力女神」大元下戰帖　力拼FRED搶當「燉飯知識王」

▲大元＆廚佛Fred 誰才是燉飯知識王？

消費中心／綜合報導

《ETtoday東森新聞雲》與全家便利商店打造的「全家餐一咖」美食益智綜藝節目，由廚佛FRED擔任主持人，並在每集節目中接受來賓挑戰，若挑戰成功者則可以帶回1萬塊獎金。而最新一集則找來活力女神「大元」挑戰「燉飯知識王」寶座，而且還祭出多項好禮，邀請網友們一起參與玩樂，有機會可獲得全家100元禮物卡或Blueseeds滾珠精油。

請繼續往下閱讀...

僅次於韓國，台灣便利商店全球密度第2，其中以最密集的台北市來看，每平方公里就有約6家便利商店，而且販售的商品十分多元，不論正餐還是宵夜或是日本、韓國等美食，通通都能吃得到。其中，燉飯更是這次全家便利商店與金色三麥聯名推出的新美食首波先推出兩款燉飯，分別為「義式完熟蕃茄牛肉燉飯」與「法式松露烤雞燉飯」。

此次聯名推出兩款燉飯充滿話題性，而且都是採用高級餐廳御用食材，使用上、中、下3道淋醬工序，使食材與米飯充分濕潤入味，加上金色三麥皮爾森啤酒入料，精釀加餚，提升食材口感與鮮甜味，，完美呈現滑順濃郁現作感。每款都值得好好品嚐！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。安全字請改成：本產品酒精含量<0.5%，為一般食品，請斟酌食用。

而最新一集的「全家餐一咖」美食益智綜藝節目，則由大元對FRED下戰帖，透過不同燉飯相關知識問題，讓兩人搶答，看誰答題最多就能獲得一萬元獎金，反之失敗者得接受懲罰喝苦瓜汁，而且這集還使用全新賽制，雙方用推酒杯的方式來搶答，贏的人才能答題，過程超級有趣，網友們一定要準時收看！

雖然FRED在前面幾集都一路稱霸，但大元絲毫不感到畏懼，甚至還向FRED嗆聲說：「聽說佛廚很囂張，才贏了幾次尾巴就翹起來，但我要跟你下戰帖，請接招！」想知道比賽結果可到《ETtoday星光雲》粉絲團留言，預測成功的網友將有機會抽到100元全家禮物卡（10名），或Blueseeds滾珠精油（3名），機會難得，有留言就有機會抽到喔！



