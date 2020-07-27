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默契大挑戰！牙牙逆轉勝贏「滿桌自由配play」　琳妲、Fred求試吃讚：3件省10元超划算

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默契大挑戰！牙牙逆轉勝贏「滿桌自由配play」　琳妲、Fred求試吃讚：3件省10元超划算（圖／翻攝自影片）

▲省荷包、來全家！指定鮮食自由配play2件省5元、3件省10元。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

最受歡迎的《全家餐一咖》又來了！Fred跟牙牙一開場就拿出招牌「鬥嘴」，牙牙先詢問Fred這麼久沒見，是不是很想念她，讓Fred秒回，「真的還好」，牙牙不死心又追問，「你一定很想念我『智商很高』這部分」，而且這次請到另一位辣妹來上節目，就會知道有區別。聽到這裡Fred立馬鞠躬對著鏡頭說，「超感謝全家這次放福利給我」，牙牙還補充說，「怕你看我看膩，給你一個女神」。

緊接著女神就登場，原來能讓Fred這麼興奮的人就是《反骨》中的琳妲，一見面琳妲就用熱力四射的笑容詢問Fred，「看到我有比較開心嗎」，Fred隨即說，「有阿，連心跳都加速了，不信你摸看看」，讓立馬戳下胸肌的琳妲大喊，「你有練耶，是硬的！」而Fred暗爽的表情完全顯露在臉上，讓牙牙在旁邊氣得跳腳喊說，「你根本是想炫耀！」

▼這次《全家餐一咖》睽違已久，邀請到女來賓「琳妲」參加跟經紀人的自由配play默契大考驗。

▲▼ 全家餐一咖。

切入到正題，Fred問琳妲平常有沒有去便利商店的習慣嗎？她馬上回答，「很常去！我因為工作太忙，都會去便利商店挑選喜歡的東西」，牙牙就說，那全家最近推出的「自由配play」活動就非常適合琳妲使用，主打營養均衡，選擇非常豐富，從主食、甜點、水果沙拉甚至是下酒菜應有盡有，琳妲也補充，很忙的時候到附近便利商店隨手一拿喜歡的食物就能享用， 除了營養均衡外，指定鮮食任選2件省5元、3件省10元，買越多越划算，共有100多種商品可以選擇，讓琳妲一聽到馬上把眼前的食物搶過來說，「我要這些！」

但Fred立刻制止琳妲說，「先別衝動！我們今天是有比賽的」，這次要進行的就是「自由速配百分百」的挑戰，要挑戰自己跟經紀人間的默契，先從30樣產品內挑出覺得三位經紀人會喜歡食物，放在九宮格內，挑選完畢後製作單位會一一喊出經紀人選擇的東西，率先連成三條線的就能參加摸獎，最高把6,000元全家禮券帶走。

▲▼ 全家自由配。（圖／翻攝自影片）

一聽完規則，琳妲跟牙牙馬上豪邁地說，「完了！我完全不了解經紀人。」但不只要猜自己經紀人想吃的餐點，還要猜到彼此的經紀人想吃什麼，這時候牙牙形容自己的經紀人說，「她是很務實的人，但是是水瓶座，所以會來個跳Tone的答案」；琳妲則說，「我的是男生想要吃飽，但食量沒很大，而且不懂生菜沙拉的好」，聽完兩人的敘述後，Fred不忍吐槽說，「你們兩個答案有跟沒有一樣！」

比賽正式開始，三個人都陷入要怎麼放的苦惱中，琳妲還發現產品上面都有把成分、熱量寫清楚非常貼心，牙牙則是邊擺邊喊，「看起來好好吃，好餓」。但第一個東山綜合滷味完全沒人選中，第二個由琳妲經紀人所選的培根起司馬鈴薯卻反被Fred先得分，讓琳妲氣得大喊，「你哪有健康過啊！」；第三題霸王黃金香雞腿卻沒有人選對，而Fred跟牙牙則是選到酷辣口味，到了第四題經典奶油培根義大利麵終於讓琳妲，還接著連第五題綜合水果切盤都選到，讓琳妲整個尖叫瘋起來。

▼琳妲連中兩題興奮到跳起來完全不顧形象。

▲▼ 全家餐一咖。

▼牙牙最後逆轉勝，以四條線奪下勝利。

▲▼ 全家參一咖。 

遊戲進入下半場，原本琳妲、Fred都已經連成一條線，牙牙則是一個都沒有連線，甚至Fred還被製作單位發現想要偷偷換位置，戰況也十分膠著，但牙牙憑著一股戰略選位，在其他人都還只有一條線時，硬生生取得4條線的優勢，還一副不可置信的樣子說，「我4條線了⋯應該贏了吧」，讓旁邊兩個人大喊怎麼會是你。

進入試吃環節，獲得主宰大家「幸福」的牙牙，禁不住兩個人苦苦哀求，就讓Fred跟琳妲一人挑選自己想吃的品嚐，琳妲選擇「媽媽煮藝蒸蛋湯」來一場「妲吃蛋」的戲碼，一入口就被超溫暖的湯頭加上滑順的蒸蛋給感動；Fred則說像他這樣一次選3道餐點還可以省10元，一次將主餐、湯品、甜點拿齊，根本超划算比外面還便宜。

最後今天的贏家牙牙在贏得獎品後還不忘提醒大家，這次的全家自由配play種類超豐富，有超過100樣商品可以選擇，2件省5元、3件省10元，買越多划算，還加碼讓琳妲選擇3樣帶回家享用，幾分鐘就能享用豐富多元的高檔料理，讓她開玩笑說，「只有3樣這麼少喔，我全要！」

▼搭配「全家自由配play」整套買下來有主餐、甜點及湯品3件省10元，比外面更便宜。

▲▼ 全家參一咖。

▼琳妲挑選蒸蛋湯享用，滑嫩的蒸蛋、肉絲一入喉就超感動。

▲▼ 全家餐一咖。

▲▼ 全家餐一咖。

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