「桶屍少女」清瘦面容曝！國中叛逆頻逃家…單親爸尋3年不知她已亡

▲蔡姓少女清瘦模樣曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

刑事局中打日前接獲情資，偵破一起駭人聽聞的桶屍案，死者16歲的蔡姓少女、以及54歲的黃姓男子均因細故即遭凶嫌徐男殺害，屍體還被裝入塑膠桶中，分別藏放台中、苗栗兩地。其中正值花樣年華的蔡女，早在106年間就已通報失蹤、3年前就已遇害，如今在桶屍案偵破後，警方曾登於查緝專刊上、蔡女清瘦的面容也因此曝光。

警方調查，當時年僅16歲的蔡姓少女自幼父母離異，由父親一手帶大，但國中時性格叛逆、時常逃家，因此結識徐嫌集團中的已婚王男並交往，不料106年間一次逃家後竟就此人間蒸發，蔡父遍尋不著愛女，只好向警方報案協尋，怎料這時女兒早已遇害，遺體更是在3年後才得以重見天日。

據了解，蔡女與王男交往後，因遭誣陷侵吞集團內部300萬元款項，引起徐嫌震怒，在眾人面前活活將其殺害，隨後裝入塑膠桶內、並倒入強酸溶屍；整段過程中王姓男友全程目睹，但因遭到徐嫌要脅「敢說出去的話連你也做掉」，因此選擇默不吭聲。豈料時隔3年，其中一名涉案嫌犯因不堪良心譴責，酒後吐真言、說出案情真相，意外讓全案因此曝光。

▲徐嫌曾捐了數萬元的救助金，獲得當地里長頒發感謝狀。（圖／記者白珈陽翻攝）

當地里長透露，徐嫌退伍後曾在地方上擔任守望相助隊隊員，108年2月時還自掏腰包捐了數萬元的救助金，當時為表示謝意，還頒發感謝狀給徐嫌，如今回想，蔡姓少女當時早就已經遇害，「實在想不到會做善事的人，竟會犯下如此惡行！」

蔡姓少女被尋獲時，由於時隔3年，遺體已經腐爛難辨，死狀相當悽慘；翻閱警方查緝專刊上的尋人資料，當時的蔡女模樣清瘦，留著一頭及肩的長髮，對著鏡頭露出燦爛笑容，難以想像正要準備啟程的人生，竟會在16歲的青春年華就因誤入歧途而畫下句點。

▼警方偵破桶屍案，蔡姓少女遇害3年後才終於重見天日。圖／記者白珈陽翻攝）