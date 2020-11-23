6月被報失蹤！少女5月就已變桶屍　主謀夫婦3年後落網「避重就輕」

記者李忠憲／台中報導

台中、苗栗桶屍案引發外界嘩然，2名死者分別為16歲少女與54歲男子。對此，檢方表示，少女是在106年6月被報失蹤，但目前初步調查，少女應該在5月時就已經死亡。此外，目前8名涉案者都已經落網，其中包含主嫌在內的6名都已經被收押，另有一少年收容，一共犯在監服刑。

▲少女遭到徐嫌殺害棄屍。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

檢警調查，少女疑似是被汙衊偷竊300萬，因此遭到殺害棄屍，而主嫌徐男之前犯下強盜案，假釋出獄之後又涉及土地詐欺，因此假釋被撤銷，當時正被通緝中。此外，被殺害的少女的男友，其實正好是徐男的手下，而少女被殺害時，男友因為害怕也並未聲張，甚至還全程目睹女友被殺害棄屍。

據了解，一名集團成員受不了良心譴責，因此偷偷向友人透露，才讓全案曝光。不過，對於整起案情，主嫌夫婦避重就輕，其餘嫌犯都有坦承，而徐男是在花蓮落網，但由於供詞不一、主嫌避重就輕等緣故，目前事件詳細案情仍有待進一步調查。

另外，刑事局副局長鄧學鑫表示，「案件純粹個人之間財務上問題，並非黑道之間的爭端，暴力案件這幾年來都大幅下降， 佔個刑案千分之2.6，而暴力事件裡比較多的是殺人案件，經過分析，類似殺人案件，幾乎都是跟感情、金錢有關，個案彼此間都是有認識的，跟治安無關。」