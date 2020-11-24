台男最愛「自慰」縣市大調查！台東「每天超過一次」奪冠...南投最少

▲SWAG釋出「2020台灣男性自慰習慣調查報告」。（圖／SWAG提供）

圖文／周刊王

近日成人私密平台《SWAG》以2296名18歲以上成年男性為對象調查，釋出一份「2020台灣男性自慰習慣調查報告」。該調查報告包含了台灣男性的每周平均次數、各年齡層、各職業、各縣市的平均次數都涵蓋在其中，甚至還有平時慣用的姿勢。其中，台東縣以7.2次，平均每天就要自慰超過一次的次數拿下冠軍，而台灣的中心南投縣則敬陪末座。

SWAG官方表示，這份調查除了在官方平台進行外，另外也有在PTT、DCard等社群平台上同步進行，相信是擁有很高的可信度。而根據「2020台灣男性自慰習慣調查報告」中表示，有18%台灣男性平均每週會有3次自己來的次數，有14.8%的人是每週2次、13.9%的人是每週5次。在時間部分，32.1%的人是5至10分鐘內結束、29.6%的人是10至15分鐘內結束，而有16.5%的人是需要耗費20分鐘以上的時間才能結束。

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▲調查顯示，台灣男性平均一周自慰次數跟平均每次自慰時間。（圖／SWAG提供）

在年齡層分布的部分，冠軍自然是年輕氣盛的18到20歲的這群組，每周會有4.7次。而亞軍卻是坐落在26至30歲這區間，平均每週4.41次，第三名則是每週4.4次的31至35歲。而21至25歲則以每週2.89次墊底，SWAG官方推測，這個時期的男性大多正在當兵或剛踏入職場工作，生活壓力較大，也導致生理需求較少。

▲男性各年齡層平均一周自慰次數。（圖／SWAG提供）

而各職業每週自己來的次數調查中，以機師每週6次為最多，SWAG官方推測應該是新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，所以導致機師們比較有空閒。第二則是每週5.7次的運動員、健身教練。第三名則是每週5.6次的退休人員。而過往被視為應該是大宗的學生族群，次數僅每周4.8次，低於軍警、消防人員的每週4.9次，也比高壓職業醫生的5.2次還低。

▲各職業平均一周自慰次數。（圖／SWAG提供）

在各縣市的每週平均次數中，沒想到竟然是由台東縣以每週7.2次奪得冠軍，換算下來平均每天至少1次以上。接下來是每週6.2次的金門縣，第三名則是每週5.7次的宜蘭縣。而在縣市排名中，則是以每週2.67次的南投縣敬陪末座。

在習慣姿勢的調查部分，也有相當有意思的結果，超過43.8%的人習慣正躺，34.7%的人喜歡坐著，這很符合一般的印象。而有7.5%的人不畏懼腿軟，習慣站著來。更有3.1%的人習慣跪著、2.9%的人習慣趴著，這兩個姿勢真的很難想像。

▲自慰時最喜歡的姿勢。（圖／SWAG提供）

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