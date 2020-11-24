5旬爸再婚！他見喜帖崩潰「新娘是我女友」　連「娶某錢」都成贊助金

▲男子父親的結婚對象竟然是自己的女友。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

柬埔寨一名從事體力勞動工作的男子，為了存結婚基金將自己的薪資全部藏在床下的餅乾桶中，希望能早日將女友娶回家。某日，男子父親突然開心告知他自己要結婚，原本男子十分替父親高興，卻在見到喜帖上的新娘名字時，瞬間不敢相信，沒想到父親的結婚對象竟然是自己的女友。

根據《中國報》報導，男子為了早日將女友娶回家，每日省吃儉用，將賺取的薪水全部存進餅乾桶中並藏在自己床下，期望著美夢成真的那天到來。沒想到，男子5旬的父親某日卻突然開心的對他表示，自己即將再婚，並感謝兒子對自己的貼心及孝順，隨即便開始打電話訂酒席、通知親友準備結婚宴客事宜。

▲男子父親大肆舉行婚禮。（圖／翻攝自《中國報》）

男子聽後感到一頭霧水，直到打開喜帖赫然看見上方的新娘名字竟是自己女友時，當場傻在原地，突然又想起父親辦喜宴的費用不知從何而來，立即衝回自己房間取出餅乾桶，果然錢裡面已空無一物；此時，男子才知自己不但被女友劈腿，對方還是自己的父親，更慘的是自己還是父親婚禮的贊助者，令他欲哭無淚不知該如何是好。

延伸閱讀

▸ 蘇揆備詢遭第12次杯葛 國民黨要求總統辯論萊豬

▸ 高嘉瑜稱「10年買不起房」 遭爆不只擁2房！手握台積電等8廠股票

▸ 「甜蜜16歲」生日派對變調 2槍手闖入掃射…釀1死6傷