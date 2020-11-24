「武統台灣引全球強烈反彈！」　美國安顧問警告：我們與台北同在

▲歐布萊恩（Robert O’Brien）警告中國，如果擅自武統台灣，將會引發全球反彈。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

繼美國衛生部長、國務院次卿先後訪台後，如今再度傳出美國海軍印太情報總指揮官史達曼22日秘密來訪，引發關注。不過相關消息也讓中國大陸再度要求美國「正視台灣問題」，否則將作出「正當必要反應」。對此，目前正在菲律賓出訪的美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）則再次重申美國對台看法。他表示，「如果中國試圖武統台灣，我無法想像有什麼比這件事更會引起全球對中國的抵制。」

根據《國會山莊報》報導，美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）在未公開的情況下秘密訪台，儘管五角大廈拒絕對此消息做出回應，但美國再度派遣高官訪台也確實引起中方不滿。大陸外交部發言人趙立堅23日表示，「我們敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題。」

事實上，川普政府近日與台接觸越來越多，不但先後派遣多名高官訪台，更在上月批准了3項對台軍售案，價值數十億美元，也讓美中台關係陷入緊繃狀態。

對此，正在菲律賓出訪的白宮國安顧問歐布萊恩則透過電話記者會表示，「如果中國試圖使用武力統治台灣，將會引起全球的強烈反彈（backlash）。」他還說，「美國與她在台北的朋友們同在。我們會一直在那裡。」（The U.S. is with her friends in Taipei. We will continue to be there.）

►聽Podcast掌握美選及國際局勢