「武統台灣引全球強烈反彈！」　美國安顧問警告：我們與台北同在

▲歐布萊恩(Robert O’Brien)警告中國,如果擅自武統台灣,將會引發全球反彈。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

繼美國衛生部長、國務院次卿先後訪台後,如今再度傳出美國海軍印太情報總指揮官史達曼22日秘密來訪,引發關注。不過相關消息也讓中國大陸再度要求美國「正視台灣問題」,否則將作出「正當必要反應」。對此,目前正在菲律賓出訪的美國國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)則再次重申美國對台看法。他表示,「如果中國試圖武統台灣,我無法想像有什麼比這件事更會引起全球對中國的抵制。」

根據《國會山莊報》報導,美國海軍印太情報總指揮官史達曼(Michael William Studeman)在未公開的情況下秘密訪台,儘管五角大廈拒絕對此消息做出回應,但美國再度派遣高官訪台也確實引起中方不滿。大陸外交部發言人趙立堅23日表示,「我們敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性,恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫,慎重妥善處理台灣問題。」

事實上,川普政府近日與台接觸越來越多,不但先後派遣多名高官訪台,更在上月批准了3項對台軍售案,價值數十億美元,也讓美中台關係陷入緊繃狀態。

對此,正在菲律賓出訪的白宮國安顧問歐布萊恩則透過電話記者會表示,「如果中國試圖使用武力統治台灣,將會引起全球的強烈反彈(backlash)。」他還說,「美國與她在台北的朋友們同在。我們會一直在那裡。」(The U.S. is with her friends in Taipei. We will continue to be there.)

►聽Podcast掌握美選及國際局勢