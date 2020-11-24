跑夜店熱吻2男！他淚「遇到渣女」　女友狠嗆曝內幕…結局神反轉

▲原PO表示，女友是一個沒辦法不去夜店的人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友發文抱怨，跟女友吵架冷戰，結果對方竟然還去夜店狂歡，甚至還跟兩名男子熱吻，讓他直接死了心。事後女方也發文指出，在一起只是男方一廂情願，她從來沒有說好，且男方也愛跑夜店，甚至還不報備，也曾說過自己是渣男、玩咖。對此，有網友笑回，「好啦不要吵架了，我覺得你們很配」。

原PO在「Dcard」發文，最近兩人發生爭執，原PO發了很長一串的內心話，結果女友已讀不回，晚上還跑去夜店，「完全不在乎我的感受」，當時剛好有認識的朋友在場，於是請對方幫忙看一下。不久後朋友就傳來女友與兩名男子熱吻的影片，「我遇到了X子，之前每次去夜店，我都很相信她，就算夜店有朋友在，也不會想偷觀察她，事實證明我錯了」。

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▲女方事後也發文反駁原PO說的話。（示意圖／CFP）

影片中女友穿著短裙，一雙傲人長腿完整呈現，分別與兩名男子在夜店親吻。他無奈表示，前幾天看到女友的化妝包髒了，原本打算買一個價值2萬元的名牌化妝包送女友，「還好因為缺貨，還沒下單 」，還奉勸大家「歡場無真愛」。

對此，女方也發文反駁，是男方一廂情願要在一起，她根本沒有答應，不懂為什麼要發文公審她。她指出，平常在外面要顧及原PO的面子，還要被大吼大叫對待，「講的好像你最可憐一樣，自己不也在那邊耍任性、耍幼稚，要我去猜測你的想法，沒猜到還不理人，還說什麼只是用我對你的方式對待我而已」。

宛如偶像劇的劇情，看完兩邊的說法後，網友們紛紛認為兩人「半斤八兩」，「原來是不同世界的愛情故事，還以為是單純男孩被交際花欺騙的故事」、「你們的講話方式，讓我夢回高中時代」、「綜合兩篇看起來真的是兩位價值觀都很神秘」、「不管是在一起也好，還在曖昧也罷，散發出渾厚的隨便氣味呢」。

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