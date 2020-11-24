綠光男衛生紙從房間撿到車上　女友狠嗆「都是你爸買的」網全歪樓

▲原PO聲稱女友在他的車上和別人發生親密關係。（示意圖／達志影像，非本文當事人）

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友22日在臉書「靠北女友my girl」PO文聲稱，抓包女友劈腿，不僅房間裡有衛生紙，就連車上也有，卻被反嗆車、房都是爸爸買的，根本就是靠爸族，越想越傷心，最後只能選擇默默離開。不過，大多數網友看完原PO的遭遇，關注的重點卻是女友那句「都是爸爸買的」，結果留言全部歪樓，「答案已經很明顯了」、「不懂嗎？快叫媽」。

原PO提到，抓包女友劈腿之後，一氣之下質問為什麼要用他的房間、車子來做這種事，沒想到卻被女友狠狠回嗆，「房子又不是你的，是你爸買給你的，車子也不是你的，是你爸買給你的，你就是個靠爸族！」

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▲原PO在房間、車上找到衛生紙團。（示意圖／記者陳羿妏攝）

「靠爸族現在是重罪我知道，所以我默默走了。」原PO坦言，當初聽到女友反駁沒有多想，但離開之後越想越不對勁，「就算我是靠爸族，可是這跟妳用我的房子和車子劈腿，有什麼關係？」

雖然原PO並未透露女友劈腿的對象，但大多數網友看完原PO的抱怨文，立即就發現「亮點」，紛紛在文章底下留言洗版、歪樓，「該不會劈腿的對象是你爸爸吧」、「乖，先叫聲繼母聽聽比較實際」、「不懂嗎？快叫媽」、「答案已經很明顯了」、「不要問太清楚，事實遠比想像殘忍」。