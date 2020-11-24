國人返台一律附3天內陰性報告？　陳時中回應了

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

秋冬專案將於12月1日上路，指揮中心祭出返國者需檢附3日內的陰性證明引發民怨，國民黨立委蔣萬安更質疑此措施違憲。對此，衛福部長陳時中24日在立法院受訪表示，「我們進一步再研究」，一週提報告給立法院。

陳時中日前解釋，訂定返國者需檢附3日內的陰性證明，是依據《傳染病防治法》所授權，且此措施是為防疫所需要，為保護國人的移動安全，同時顧及到國內整體的醫療負荷，至於合不合憲可以再向相關單位請教。

不過，蔣萬安指出，大法官釋字第558號解釋文說明，「憲法第10條規定人民有居住遷徒之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徒、旅行、包括入出國境之權力，於台灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回本國無待許可，惟為維護國家安全及社會秩序人民入出境之權利並非不得限制，但須符合憲法第23條之比例原則，並以法律定之。」

蔣萬安質疑，祭出返國者需檢附陰性報告很可能違憲，時代力量立委邱顯智也認為，檢驗陰性證明需花費一定金額，就算是在醫療相對發達的國家，經濟弱勢的國人也未必能夠負擔，且根據憲法第23條的比例原則，一律規定國人返台需檢附陰性報告似乎也違憲。

對此，陳時中表示，是不是有違憲這部分還可以再向相關單位研議，會檢討相關辦法；他24日在立法院受訪時進一步表示，「我們進一步再研究」，一週提報告給立法院。

針對衛福部次長石崇良改口稱海外查廠非要必要條件，外界質疑政策轉彎，陳時中回應，「沒有什麼轉彎，從頭到尾我都一直講過一直在洽談中，去看衛生安全是既定方向。