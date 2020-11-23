超罕見特價！好市多「日本消臭神物」黑五大放送　網嗨：再怒扛2組

▲風倍清除菌消臭噴霧黑五購物節特價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

黑色購物節活動今天開跑，各大賣場都推出下殺折扣，其中好市多（costco）也推出各項優惠引發話題。一名網友今天到好市多汐止店發現，去年底在台灣引起騷動的消臭噴霧竟然在特價，月底前購買現省100元，「吃燒烤火鍋這個消臭效果真的滿好的XD」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，去年底在台灣開賣的「風倍清除菌消臭噴霧」難得推出特價，內容物有一瓶370毫升，與2包640毫升的補充包，11月29日以前每組折價100元。他也分享個人使用心得，吃完火鍋或燒烤這類異味濃厚的食物，噴灑在衣物消臭效果非常好。

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▲剛來台時掀起一波討論度。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



據了解，這款消臭噴霧在日本早已風靡多年，台灣一開賣就掀起搶購熱潮，向來都是好市多的熱銷好物，可以噴灑在沙發、安全帽或是衣物表面，能迅速消除臭味，還有殺菌功能。

網友回應，「這個居然有特價！明天去買個5組好了」、「我上週才剛買... 只好再去怒扛2組」、「這除味道真的很有用，老公的安全帽每兩星期都會幫他噴一次」、「想噴噴看臭臭的布鞋」、「最近要將冬衣從衣櫥拿出來穿了，先噴個2下，讓衣服清新好味道。」