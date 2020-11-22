華泰名品城聖誕村正式開村！飄雪市集36個人氣攤位逛到累

聖誕佳節即將來到，各家百貨及店家也紛紛開始為這個充滿溫馨的節日佈置，全台聖誕及跨年景點紛紛推出，而位於桃園的 GLORIA OUTLETS 華泰名品城便將帶來最原汁原味的美式聖誕村，不但將打造充滿異國氛圍的祝福系聖誕裝置，更將延續往年「露天飄雪市集」傳統，號召 36 個人氣攤位進駐園區，邀請民眾一起在純白浪漫雪景下，與家人共享美食、搜刮折扣好物，一同揮別被疫情籠罩的2020年！

GLORIA OUTLETS 華泰名品城 將在 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 1 月 3 日推出「Gloriday 桃園華泰名品城聖誕村」，今年園區以「Blessing・Gifting・Be Merry」為主軸，並將貫徹「祝福系聖誕村」概念，今年在全區廣場共設置五處大型耶誕造景，搭配每日 16:30 - 20:00 半點和整點的降雪，讓你看得到景、摸得到雪、聽得到音樂，被夢幻場景圍繞，慰勞一整年的辛勞。

在一期園區中將以「巴黎鐵塔廣場」呈現聖誕佳節氛圍，掛上大型槲寄生花圈的桃紅鐵塔，搭配璀璨燈串與漫天白雪，宛如電影般的唯美景緻，絕對會是情侶們最佳的拍照首選。而在另一側則有著星光閃閃的「自由女神廣場」，穿越星光熠熠的「金星拱門」，在流星燈串與聖誕老人的祝福下，將思念透過空中的桃紅專機寄託給遠方親友，也能一圓今年各位想出國的登機夢。

位於園區二期的噴水池廣場則有著巨大的耶誕樹裝飾，每日 13:00-20:00 整點更會有滿載禮物的「水上幸福列車」環繞八米聖誕樹奔馳，廣場另一處，則有以麋鹿、胡桃鉗、禮物、七彩雲朵組合而成的「巨型魔幻音樂盒」，充滿童趣的繽紛裝置也非常適合帶著家中的小朋友一同享受聖誕氣氛。

而剛於 11 月初完工的三期園區則座落著一座銀白的耶誕森林，12/5 - 12/26 每個週六在這都會上演驚喜的「聖誕奇幻歡樂秀」，聖誕老人也將悄悄現身把幸福與歡樂帶給所有人。三期園區的另一處也有著一座華麗的「倫敦廣場」，聖誕老人更會在這悄悄的從天而降，在倫敦廣場的一旁更有著一個「巨型閃耀禮物盒」，民眾不但可以走入盒中體驗視覺與聽覺的雙重震撼，一邊聽著耶誕音樂與內部的幸福鐘聲，是不是超有聖誕氛圍的呢！

五大禮物場景、五種祝福意念，園區各角落還有驚喜的耶誕角落裝置等你來拍照蒐集，12/6-12/27 每週日，還會有聖誕老人與麋鹿於全區「聖誕幸福發糖趣」！讓大人小孩帶著期待而到來，並將這份滿載愛的正能量，分享給身邊親友，共同度過暖心聖誕節。

今年聖誕村同樣廣受大家歡迎便是露天飄雪的「幸福聖誕市集」啦，本次華泰名品城與機捷 A18 廣場規劃特色餐車與耶誕用餐區。從異國美食到暖心小物，精選36攤人氣品牌進駐，讓你從一至三期都能邊逛邊吃，包括鹽甜兼具、內餡多變的辦公室療癒銅板美食「千千虎掌燒」，用韓國街頭小吃征服哈韓族味蕾的「韓味屋-明洞食堂」，台中最厲害的美式手作漢堡人氣餐車「stay gold 初心漢堡」，嚴選頂級食材，肉食老饕必訪的「Top Fire 頂焰」，另外，「臺虎精釀露飲車」也將於聖誕檔期販售全台首發「臺虎 Tipsy 聖誕蘋果酒禮盒」，絕對能讓你來趟尋味之旅！

為感謝會員長期支持，本次首度與被譽為「全台北最難買」的甜點品牌「深夜裡的法國手工甜點」攜手合作，推出僅於華泰名品城能夠兌換的限量聯名聖誕禮盒 ， 內含西方傳統節慶必備的 dipping 抹醬、耶誕塔皮餅乾、聖誕樹造型薑餅，以及融合新鮮水果風味的法式軟糖。12/7 - 12/27 間，憑當日累積消費滿額，便可至客服中心進行兌換，數量有限送完為止。

如此具有聖誕佳節氛圍的「露天市集」在台灣真的相當罕見，歡樂的氣氛也將提早來到桃園，這個周末還不快手刀衝去 GLORIA OUTLETS 華泰名品城怒逛一波！

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