「我竹聯的！」帶饒舌歌手逞凶鬥狠　張安樂保鑣遭羈押禁見

▲中華安樂之友會會長王啟鑌，與知名饒舌歌手梅海強18日遭刑事局逮捕，法院19日裁定王啟鑌羈押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

記者羅志華／台北報導

「中華安樂之友會」會長王啟鑌於2月間，涉嫌仗著竹聯幫地堂成員身分，在北市中山區某酒吧率眾鬥毆、砸店，甚至叫人到場向酒吧老闆潑辣椒水，平時更帶著饒舌歌手梅海強，及另名呂姓男子在外逞兇鬥狠，刑事局18日將王啟鑌等3人帶回訊問，北院19日裁定王啟鑌羈押禁見。

據了解，王啟鑌對外自稱，是竹聯幫「中華安樂之友會」會長、統促黨總裁張安樂的貼身保鑣，並時常帶著梅海強、呂男，涉嫌在雙北地區暴力橫行，除在2017年台大好聲音流血事件中，與張安樂兒子張瑋一起在現場打人外，2020年2月又因梅海強與人起糾紛，率眾到中山區酒吧砸店，9月則因座車遭瓦斯工擋到，下車掀翻對方車上的瓦斯桶，直到對方揚言報警才罷手。

王啟鑌另於10月時，在新北因行車糾紛，攔下對方車輛嗆聲「我是竹聯的，給我下車！」，並持棍棒毆打被害人頭部，甚至還率眾到醫院急診室，威脅不得報警；刑事局於18日將王啟鑌等3人拘提到案，查扣手銬、玩具槍、假刑警背心及「狼友會」服幟等物，依傷害、恐嚇、聚眾鬥毆、違反組織犯罪條例等罪嫌移送北檢。

北檢追查下，發現王啟鑌另涉加重強制取財、洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押，梅海強則以20萬元交保；法院審理後，認為王啟鑌涉嫌多次參與詐欺，且目前仍有共犯在外，有勾串、再犯可能，裁定王啟鑌羈押禁見。

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