LIVE／確診+1、美少將突襲訪台檢疫掌握　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

國內今日再增1例新冠肺炎病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2點緊急召開記者會，發言人莊人祥主持並說明該案例情況。另外，美軍印太司令部「J2」少將情報處長史達曼(Michael William Studeman)秘密訪台、國人未來入境要繳交陰性證明遭批違憲等議題，預料指揮中心也將在記者會上做出回應。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

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截至目前，國內累計618例確診，分別為526例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。

指揮中心上週也公布秋冬專案，列出「8大類場所」應佩戴口罩，12月1日起經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

