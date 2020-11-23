「不贊同一開始就嚴格管制」　柯文哲：確保一聲令下民眾馬上戴口罩

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲23日出席「2020台北後疫情時代智慧新生態健康新時代論壇」，提及台灣防疫相當成功，但也擔心因為這次的成功，導致未來和其他國家日後競爭較不利，例如數位轉型部分，這點從三倍券就能看出來；另外關於秋冬防疫部分，他不贊成一開始就做嚴格的管制，但還是要確保政府一聲令下，叫民眾戴口罩就要戴口罩。

柯文哲在「2020台北後疫情時代智慧新生態健康新時代論壇」致詞時表示，新冠肺炎疫情至今已持續快1年的時間，很多人都在問何時才會結束？但事實真相是，疫情仍如火如荼持續進行中。台北市衛生局每天都會傳2個數字給他看，第一個是過去24小時全球新增的確診數，第二個就是美國24小時新增多少確診。

柯文哲提到，過去全球每日新增的確診數大約是53萬至65萬，22日是57萬，其中美國大概是13萬至20萬，美國自總統大選之後，確診數沒有一天少於10萬，從數字上來看，美國國內政局有點混亂。

柯文哲認為，儘管全球疫情仍在蔓延，台灣仍算穩定，因為現在採取嚴格邊境管制，且北市自1月就成立跨單位工作應變小組，還有很多對付疫情的工作，包括防疫旅館、防疫計程車、口罩販賣機等，或許一開始被嘲笑，但現在證明仍然有用。

柯文哲說，台灣至今防疫狀況良好的原因，主要還是17年前的SARS慘痛經驗，讓台灣建立了傳染病通報系統，由於南韓、日本上次沒事，所以這次就比較慘，「失敗並不是壞事，我們要從中吸取經驗。」

不過，柯文哲也提到，倒過來看，台灣防疫這次相當成功，卻同時要思考，未來會不會跟其他國家競爭時比較不利。目前其他國家被迫封城，卻導致大約得花2年的數位轉型工作，在短短2個月就做到，但台灣至今仍正常生活，數位轉型並不是做得很好，這點從三倍券就能看出來，所以說失敗為成功之母，成功也是失敗之母。

柯文哲說，台灣過去的慘痛經驗使防疫進步，包括現在的邊境管制、防疫旅館等都做得不錯，民眾也相當配合，這代表台灣國民水準高，而美國要叫人民戴口罩就比較困難，所以仍沒辦法控制疫情。

關於秋冬防疫部分，柯文哲提到，在國內目前沒有社區感染的狀況下，他不太贊同一開始就做很嚴格的管制，但仍要確保政府一聲令下要民眾戴口罩時，民眾就能馬上戴起來，這點還是要有，得透過不斷的教育讓民眾配合。

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