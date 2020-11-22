中捷車廂「連接器軸心斷裂」試營運喊停！日廠：全面檢查18列車

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線昨（21日）中午於高鐵台中站尾軌發生列車異常事件，決定暫停試營運。對此，台中捷運公司、北捷局及日本電聯車原廠川崎重工今（22日）召開記者會說明，指出經昨晚檢查，確認為該車廂「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，而川崎表示，車廂雖為日本原裝進口，但零件為美國生產製造，因未見過此狀況，接下來將針對中捷全部車廂進行全面檢查，確保安全無虞。

▲半永久連接器牽引裝置軸心斷裂。（圖／台中市政府提供，下同）

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截至昨暫停營運為止，中捷試營運第六天總運量已有48萬5321人次，而台中市交通局長葉昭甫表示，試營運目的除了於乘客端可發現問題，也能於保固期改善、修補系統，因此何時恢復試營運時間，仍待系統確認安全才會公告，不過12月19日正式通車暫不受影響，而市府會秉持謹慎態度面對處理，持續對外說明進度。

▲台中市交通局長葉昭甫說明。

中捷車廂共有18列車廂，其中9節為日本生產，另9節則是台灣生產，經昨晚檢查後，出問題車廂確認為日本進口，針對此部分川崎重工表示，連結器主要是連接車廂間的重要零件，一般來說除非是重大維修，否則不會進行拆解，先前未見過連結器軸心斷裂問題，因此將全面檢查，盡速處理問題。

▲川崎重工說明。

台北市捷運工程局機電系統工程處長蘇瑞文表示，由於中捷是全自動無人駕駛系統，所以只要發現列車異常，系統會以安全考量立即煞車，讓相關人員能夠即時進行故障排除，目前是一輛列車出現異常，但北捷、中捷定會和廠商會對所有列車進行檢查，以保障安全。

▲台北市捷運工程局機電系統工程處長蘇瑞文說明。

中捷董事長林志盈則表示，川崎已向他們說明會於兩天內盡速給出檢查報告，中捷公司及北捷局已要求廠商儘速修復第17列車廂故障處，並針對所有列車的這項零組件進行專業非破壞檢測，完成所有電聯車檢測作業後，廠商必須提出相關檢驗證明，確保安全無虞，捷運綠線再恢復試營運。

▲中捷董事長林志盈說明。