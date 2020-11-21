中捷綠線試營運首遇假日　單日總運量可望破9萬人次

▲中捷綠線試營運遇上第一個假日，湧入大量乘客。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線試營運21日首遇假日，加上市府針對花海駕駛選定捷運松竹站開免費接駁車，一早就湧入人潮，截至下午2點運量就比昨天增加1萬4千多人次。中捷表示，雖然發生過列車異常事故影響，今日總運量可望破9萬人次，再創單日新高。

捷運綠線預定12月19日通車，本月16日試營運，今天是試營運後第一個星期六，一早就有許多民眾湧入各站搭車。正值新社花海與台中花毯節，台中市府也規劃在捷運松竹站加開假日免費接駁車，讓人潮增加不少。雖然曾發生列車故障事件，但似乎不減民眾搭車意願。

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▲民眾排隊依序上捷運列車。（圖／台中市政府提供）

台中捷運公司表示，好市多北台中店昨日開幕，北屯總站成為許多民眾前往購物的最佳運輸工具。根據統計，昨日捷運綠線運量達8萬378人次，超越試營運首日的7萬5435人次，創下試營運以來單日新高紀錄，試營運前5日累計運量達35萬8452人次；北屯總站運量昨日運量也達到9546人次，較前日5769人次增加65.4%，也成為運量第二高的車站，僅次高鐵台中站。



中捷表示，因應假日人潮較多，各站皆延長列車停靠時間，並視乘車狀況機動調整。除了運量前三大車站高鐵台中站、北屯總站、市政府站以外，捷運松竹站新社花海及花毯節假日免費接駁車今日起上路，松竹站一早也湧現轉乘接駁車旅客。

▲▼小綠綠福利社在高鐵台中站登場，吸引許多民眾購買。（圖／台中市政府提供）

另外，中捷粉絲引頸企盼的綠線周邊商品，今天也在高鐵台中站開賣。試營運期間，每週六日上午11時到下午4時，民眾可前往「小綠綠福利社」選購，包括小綠綠迴力車、中捷晴天傘、「鐵道守護者」造型鑰匙圈等熱門商品都同步銷售，開賣首日果然引起民眾搶購，現場大排長龍，欲收藏的粉絲動作要快。

中捷說，今日截至下午2時為止，運量為4萬7094人次，昨日同時間運量3萬2739人次，增加1萬4355人次，顯示運量未受今日列車異常事故影響，以此運量增加趨勢推估，今日總運量可望破9萬人次。

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