　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

4歲女童遭爸痛毆！腸破洞「膿液漏全肚」強忍說不痛…進ICU命危

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼福建4歲女童遭生父毆打致回腸破裂。（圖／翻攝自微博）

▲福建4歲女童遭生父毆打致回腸破裂。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

福建4歲女童雯雯（化名）因遭親生父親毆打，致回腸破裂。影片顯示，孩子身上裹著紗布，躺在床上哭喊著「太痛了」，讓人看得十分心疼。她的手牌上寫著，4歲，回腸破裂。醫生透露，孩子接進來時快沒有生命體征了，傷勢非常嚴重，肚子裡面積滿了膿液。

據《瀟湘晨報》報導，10月30日晚，張女突然接到三明市公安局梅列分局刑偵大隊的電話，員警告訴她，親生女兒雯雯被前夫毆打，進了ICU搶救。

張女隨即趕往醫院，但直到11月2日孩子出ICU，她才見到孩子。據張女透露，由於主治醫生看到孩子腸道破裂受傷異常，身上還有多處傷痕，懷疑是被大人毆打造成，上報醫院領導後立即報了警。

「兒科醫生說當時來看診的時候，醫生可能碰到了她的肚子，其實看得出孩子的表情很痛，但她強忍著說不痛。」張女稱，孩子已經不是第一次被毒打。她回憶，「之前有發現孩子手指上有一個地方，是被壓倒就有點黑黑的，沒想太多，還有一次是手指被劃傷了，有問過女兒，女兒說在學校被碰到了。」

雯雯回憶平時被打的情景，「爸爸用腳踹我，用腳踢我，現在的媽媽打我屁股，因爲我不乖，沒有改正壞事情。」

張女稱，2019年與丈夫離異，離婚後前夫重新組建了家庭，由於前夫經濟情況較好，孩子由前夫撫養。事發前她曾多次表示想見女兒，均被前夫以各種理由拒絕。

張女說，會通過法律的途徑要回孩子的撫養權，不能讓孩子再受到傷害，希望能嚴懲兇手。目前，當地公安部門已經逮捕雯雯父親，具體的案件細節則在進一步調查中。

根據醫院方面的說法，雯雯目前已經從ICU轉到了普通病房，但醫生表示，儘管目前已轉入普通病房，但是孩子以後可能的後遺症也會比較多。

►戴口罩也要記得保養

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車」！全身棉被包緊
好市多「MacBook Air降價」她樂翻送老公！網卻一面倒
「小王」拿刀衝人妻家！　砍她老公和小叔
快訊／熊貓送餐系統大當機！　外送員「無法收單」：別下單
網瘋傳墾丁「火辣側乳妹」　本尊找到了：那天太熱
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台灣再被WHA排除　人民日報：「防疫優等生」也沒資格加入

4歲女童遭爸痛毆！腸破洞「膿液漏全肚」強忍說不痛…進ICU命危

小學生遭集體霸凌！拖鞋狂甩打+鞭炮塞衣內炸...他爆：另一個被打到住院

山東「1份進口冷凍牛肉」外包裝陽性　暫停近百間企業產品進口

香港不同地區現源頭不明個案　許樹昌：或已出現第四波疫情

美國提加開航班　華春瑩推文諷「雙標」：病例超過1000萬

中芯國際：華為產能缺口未填補　估還需2至3季時間

懷孕無套戰男同事！「已婚清純女師」哺乳期都玩　砲火遍佈學校

本土疫情連環爆　陸喊卡20國99家企業產品進口

習近平赴江蘇南通考察　推長江經濟帶發展

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

台灣再被WHA排除　人民日報：「防疫優等生」也沒資格加入

4歲女童遭爸痛毆！腸破洞「膿液漏全肚」強忍說不痛…進ICU命危

小學生遭集體霸凌！拖鞋狂甩打+鞭炮塞衣內炸...他爆：另一個被打到住院

山東「1份進口冷凍牛肉」外包裝陽性　暫停近百間企業產品進口

香港不同地區現源頭不明個案　許樹昌：或已出現第四波疫情

美國提加開航班　華春瑩推文諷「雙標」：病例超過1000萬

中芯國際：華為產能缺口未填補　估還需2至3季時間

懷孕無套戰男同事！「已婚清純女師」哺乳期都玩　砲火遍佈學校

本土疫情連環爆　陸喊卡20國99家企業產品進口

習近平赴江蘇南通考察　推長江經濟帶發展

變電所出包！高雄4區2.2萬戶突大停電　婦人受困電梯

黃竣民／「聯兵營」的驗證果真「兵貴神速」！

政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我不在這段時間湊熱鬧

丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

PG牽火辣未婚妻曬恩愛　求婚成功自嘲「她比我先領戒」

快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車後座」！全身被棉被包裹

LIVE／「激增8例確診」創近期新高　指揮中心最新說明

下機未見迎接人員+電話斷訊　英國陸軍參謀視察時迷路

政院下架丁怡銘「誣指」影片　網批「栽贓很高調，道歉兩三行」

排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

大陸熱門新聞

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

87歲阿嬤跌河中　「淡定漂浮」自救被讚爆

求職要求陪睡8次　她答應3個月後崩潰

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

懷孕無套戰男同事！已婚清純女師哺乳期都玩

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

婆婆流連街頭、住垃圾屋　一查竟是「千萬炒樓王」

陸雙11最大單「125.66億成交」！

史上最慘雙十一！　大陸互聯網4巨頭「2天蒸發2兆」

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

好心幫男同事搬貨！2名正妹OL慘遭分屍

釣魚台適用《美日安保條約》？陸外交部回應

不擅拒絕　大三妹宿舍上吊亡

更多熱門

相關新聞

看A片被打斷　媽男友打死2歲童

看A片被打斷　媽男友打死2歲童

英國發生一起虐童案件，2歲男童歐布萊恩(Keigan O’Brien)因為不小心打擾媽媽36歲男友庫里(Stepdad Martin Currie)看A 片，就慘遭對方活活打死，驗屍發現脊椎與肋骨被殘忍打斷，而33歲母親莎拉(Sarah O'Brien)返家發現情況卻沒有第一時間報案，2人均被控罪。

冷血養母等驗屍！重踹女嬰「腸胃破裂致死」

冷血養母等驗屍！重踹女嬰「腸胃破裂致死」

跨國虐童集團涉案近830件　非洲以外全染指！

跨國虐童集團涉案近830件　非洲以外全染指！

正義哥北市府前抗議嗆「社會局長冷血」：要下台！

正義哥北市府前抗議嗆「社會局長冷血」：要下台！

女童罰寫被嫌字醜「雙眼挨打4下」家長怒告

女童罰寫被嫌字醜「雙眼挨打4下」家長怒告

關鍵字：

虐童醫生父親

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

2位男神現身台北車站大廳

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

網銀遭盜損失26萬！辣媽：閨蜜也丟100萬

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面