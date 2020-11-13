4歲女童遭爸痛毆！腸破洞「膿液漏全肚」強忍說不痛…進ICU命危

▲福建4歲女童遭生父毆打致回腸破裂。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

福建4歲女童雯雯（化名）因遭親生父親毆打，致回腸破裂。影片顯示，孩子身上裹著紗布，躺在床上哭喊著「太痛了」，讓人看得十分心疼。她的手牌上寫著，4歲，回腸破裂。醫生透露，孩子接進來時快沒有生命體征了，傷勢非常嚴重，肚子裡面積滿了膿液。

據《瀟湘晨報》報導，10月30日晚，張女突然接到三明市公安局梅列分局刑偵大隊的電話，員警告訴她，親生女兒雯雯被前夫毆打，進了ICU搶救。

張女隨即趕往醫院，但直到11月2日孩子出ICU，她才見到孩子。據張女透露，由於主治醫生看到孩子腸道破裂受傷異常，身上還有多處傷痕，懷疑是被大人毆打造成，上報醫院領導後立即報了警。

「兒科醫生說當時來看診的時候，醫生可能碰到了她的肚子，其實看得出孩子的表情很痛，但她強忍著說不痛。」張女稱，孩子已經不是第一次被毒打。她回憶，「之前有發現孩子手指上有一個地方，是被壓倒就有點黑黑的，沒想太多，還有一次是手指被劃傷了，有問過女兒，女兒說在學校被碰到了。」

雯雯回憶平時被打的情景，「爸爸用腳踹我，用腳踢我，現在的媽媽打我屁股，因爲我不乖，沒有改正壞事情。」

張女稱，2019年與丈夫離異，離婚後前夫重新組建了家庭，由於前夫經濟情況較好，孩子由前夫撫養。事發前她曾多次表示想見女兒，均被前夫以各種理由拒絕。

張女說，會通過法律的途徑要回孩子的撫養權，不能讓孩子再受到傷害，希望能嚴懲兇手。目前，當地公安部門已經逮捕雯雯父親，具體的案件細節則在進一步調查中。

根據醫院方面的說法，雯雯目前已經從ICU轉到了普通病房，但醫生表示，儘管目前已轉入普通病房，但是孩子以後可能的後遺症也會比較多。

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