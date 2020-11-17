快訊／被控用身體重壓悶殺10月嬰　保母一審過失致死判3年半

▲廖姓保母聲稱沒人教怎麼哄小孩，就用自己身體重壓男嬰致死。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

內湖「我們的」托嬰中心廖姓保母，去年為了哄10月大男嬰睡覺，竟用90公斤重的身軀壓制19分鐘，導致男嬰窒息死亡，男嬰父母多次痛斥「兒子越掙扎，她鎖越緊，根本是殺人」，廖女則狡辯沒人教怎麼哄孩子睡，都是看前輩老師學的，士林地院17日依罪，判刑3年6月。

廖姓保母被控在2019年4月間，為了哄被害被害男嬰睡覺，用身體重壓、雙手環抱男嬰，使男嬰面部朝下、頭頸背部悶壓致呼吸困難而窒息，但廖女隨後離開，1小時後，其他職員進教室發現情況有異，男嬰被緊急送醫，仍宣告不治。

▲男嬰遭90公斤保母重壓19分鐘窒息不治。（圖／資料照）

廖女遭起訴後，多次出庭否認故意傷害男嬰，「我哄他1個睡覺之外，還要去哄其他(小孩)，還有很多事要做」。廖女還辯稱，在托嬰中心沒人教她怎麼哄小孩睡覺，都是看著資深的老師學的。

男嬰母親則是當庭哽咽痛訴，「我的小孩多次不斷掙扎，全身都在動，拉扯床墊，持續19分鐘，被他9倍多體重的人壓著，這是把人悶壓到窒息死亡，凌遲的過程，不叫過失。」男嬰父親則說：「這根本不是業務過失，這根本是殺人。」

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