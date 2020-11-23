趁美國政權過渡前！北韓趕建「大規模」軍武廠　10月閱兵早曝徵兆

▲北韓於10月的閱兵式上公開新型潛射飛彈「北極星4ㅅ」，卻反而痛批南韓預購買核燃料。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選後面臨政局混亂，而北韓（朝鮮）同時在軍武方面又有新動向。有韓媒近日報導，北韓正在龜城一帶建造大型武器工廠，以生產坦克與移動式導彈發射台，完工後將成為附近工業區中最大的建築。另有評論分析，擴大興建坦克工廠是為了正式生產在10月的建黨75周年閱兵中公開的新型導彈。

根據《朝鮮日報》報導，北韓正在平安北道龜城一帶的工業區建造大型武器工廠，而龜城地區原本就有生產北極星-2型等的軌道型車輛。據傳，目前北韓正在積極研究與俄國「伊斯坎德爾」（Iskander）短程彈道飛彈、美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）地對地導彈類似的新型武器，新工廠建好之後將在龜城大量生產導彈與發射台。

報導指出，美國專業核導彈網站（Arms Control Wonk，ACW）於14日公布，透過拍攝到的衛星照片發現，龜城地區正在建造大規模工廠，從8月份起就捕捉到了施工的徵兆，直到最近工廠的外牆才變得非常明顯，竣工後將會是附近工廠地帶的最大建築，可能是用來生產新的軌道型車輛。

報導提到，朝鮮勞動黨於10月紀念建黨75周年的閱兵典禮上，公開了一部份的新型導彈與火箭砲，當時這些新型武器就是搭載在遇到樹林、山岳等險峻地形也能正常行駛的軌道型車輛上。且龜城工廠的建造時機，也與閱兵式公開武器的時間點相符合。韓國國防安保論壇專門研究委員申宗宇（音）表示，預計北韓會在生產軌道式武器系統的不久後，將這些眾多的新武器加入實戰布署。

報導補充，也有人認為龜城會大量生產閱兵式上展示的新型戰車與自走砲。駐南韓美軍司令官艾布蘭斯（Robert Abrams）日前曾表示，有新發現的戰車，但不確定是真的新坦克還是舊型坦克，情報當局正在對此進行分析。據了解，F-22猛禽、F-35B隱形戰機等美國空軍、陸戰隊的最新型戰機，目前在日本岩國基地執行作戰任務。

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