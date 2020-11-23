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全球安全最大威脅是中國！前白宮官員：澳洲須切斷對中經濟依賴

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▲▼ 前美國白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 前美國白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster） 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨23日專電

前美國白宮國家安全顧問麥馬斯特接受澳洲媒體訪問時說，中國是當今對全球安全的最大威脅；他警告澳洲必須忍痛及時切斷對中國的經濟依賴，以擺脫中國的經濟脅迫。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）昨晚播放新聞節目「60分鐘」，內容包括一段麥馬斯特（H.R. McMaster）的專訪。他說，美國總統川普政府最正確的外交政策轉變，是拒絕再接受「中國會正當行事的錯誤假設」，終止與中國合作和交往的政策，改以「戰略競爭」政策面對中國。

2017年2月到2018年4月在川普政府任職的麥馬斯特說，中國是對現今世界的最大威脅。他認為中國共產黨的外交政策是要建立一套全新的國際秩序，以便讓世界各國都配合中國的利益。他說：「要是中國成功實現各項野心，這世界會失去自由、繁榮和安全。」

麥馬斯特相信，美國及世界各國都必須採取與中共「競爭的方式」（the competitive approach）來面對北京。

▲中國國家主席習近平6日於北京人民大會堂與法國總統進行會談。（圖／路透社）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透社）

自今年4月起，澳洲在國際上倡議調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源，因此觸怒中國，之後多項澳洲產品遭中國政府阻礙進口。麥馬斯特肯定澳洲的做法，他說，澳洲已承擔起在印太地區與國際社會的領導責任，宣示「這並不只是美、中之間的問題，而是整個自由世界和中國共產黨之間的問題」。

麥馬斯特認為中國的做法，是要讓澳洲「卑躬屈膝」（servile）和依賴中國；他解釋，中國希望澳洲的「領袖和民眾不敢批評中國，以免遭受後果」。

麥馬斯特警告，中國其實在多個太平洋島國和其他國家採取相似的手法，先以經濟利益引誘各國在政治上與中國配合；利誘之餘，若有任何國家在政治上與中國出現分歧，中國就以經濟脅迫手段逼使他們就範。

▲解放軍海軍南海軍演。（圖／視覺中國）

記者詢問中國這麼做是不是「當代帝國主義」（modern-day imperialism），麥馬斯特說對，並說這是「新形態殖民主義」（new form of colonialism）。

麥馬斯特說，由於中國共產黨擔心自己可能會失去對權力的壟斷地位，所以「中國共產黨致力完善其「歐威爾式」（Orwellian）的科技，以便對內實施警察國家式監控。

麥馬斯特還說：「有150萬維吾爾族人被關在集中營，而且（中華人民共和國主席）習近平更揚言要推出更多這類集中營，要把更多人關在裡面。」

麥馬斯特警告，澳洲必須忍痛及時切斷對中國的經濟依賴；並且教育澳洲民眾，要讓大家明白，為了子孫的長遠福祉著想，必須及早擺脫中國的經濟脅迫。

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