北科大正妹教授戀小10歲鮮肉　性平調查：停止系上經費補助1年

▲林師因長相甜美、被學生暱稱「正妹教授」，107學年度更獲得北科大年輕學者研究獎。（圖／翻攝北科大官網）

記者崔至雲／台北報導

台北科技大學一名理工科林姓女副教授，今年7月被畢業學生爆料公私不分，更與她指導、小她10歲的陳姓男學生大談「師生戀」，多次將研究資源給該生。對此，教育部今（17日）指出，經北科大校教評會決議，該師違反北科大教師聘約，給予書面告誡，並停止系上經費補助1年等。

林師為台大化工系博士，畢業後獲美國加州柏克萊大學化學系博士後工作，後來被北科大聘回任教，31歲就升為副教授，林師因長相甜美、被學生暱稱「正妹教授」、「像學妹的教授」，年僅34歲的她是校內當紅教師。但今年7月被畢業學生爆料，林師與小10歲的指導男學生「師生戀」，將研究資源都給該生，同時利用申請到的研究經費帶該生出國玩。

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▲北科大被爆美女教授與小10歲指導學生大談師生戀。（圖／記者賴文萱攝）

教育部對此回應，校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則規定，教師不得與有指導關係之學生發展違反專業倫理之關係，而林師屬性平法規範之範圍，學校亦已將該媒體報導事件，以檢舉案交學校所設性平會，依性平法之規定程序調查處理，並由性平會依性平法第31條第2項規定，向學校提出調查報告及處理建議，對該行為教師之議處，則依學校教評會之審議決定執行。

教育部指出，該校教評會決議，就違反本校教師聘約部分，給予書面告誡，並停止系上經費補助1年等。

