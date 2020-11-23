橄欖不榨油只做腸胃藥　南大附小學生勇闖橄欖山探究

▲小朋友手捧各式各樣的橄欖，驚訝表示沒想到橄欖有這麼多種，且種類不同。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

「橄欖山的錫蘭橄欖用來做腸胃藥」，因為網路上的這句話，南大附小彩虹斑馬志工隊至新化橄欖山，進行橄欖專題探究課程，師生至果園採摘橄欖製作糖漬品，指導老師也購買了製作蜜餞的尖仁橄欖和榨油的油橄欖，學生驚呼原來對橄欖竟有這麼多「誤會」。

南大附小張景傑老師，帶領學生到曾被日軍種滿橄欖樹的新化橄欖山，這種杜英科的錫蘭橄欖，當時被用來做軍隊的腸胃藥，果核兩端較為圓鈍，與用來製作蜜餞的橄欖科尖仁橄欖不同，兩者是不同科的植物。師生來到一座私人果園，採摘錫蘭橄欖與太平洋橄欖，返校後製成糖漬橄欖。

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漆樹科的太平洋橄欖又稱「莎梨」，放入滾水中不久就從翠綠色轉為橄欖綠，表皮也會裂開，裝瓶後再加入二砂糖、甘草片和梅粉，放入冰箱三天後就會變成美味的糖漬太平洋橄欖。學生宋得軒說，回家後還要漂水6小時繼續製作糖漬錫蘭橄欖，今天學到兩種糖漬橄欖的方法，收穫滿滿。

張景傑老師還特地買了西班牙進口的綠橄欖和黑橄欖，這種木犀科的油橄欖才是製作橄欖油的原料，青澀時呈現綠色，成熟時轉為紫黑色。學生李芃臻說，他以為剛剛吃的蜜餞橄欖是用來榨橄欖油的，原來是完全不同的果實啊！

張景傑老師表示，果實外型像橄欖形，就易於被命名為橄欖，實際上可能是不同的植物，透過這次橄欖專題探究課程，讓學童分辨各種橄欖的功能，並比較其差異，小朋友都成為「橄欖小達人」了。

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