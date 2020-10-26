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華醫USR酪梨變西餐　南大附小與國際生齊拜師

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▲中華醫大USR團隊與南大附小彩虹斑馬志工隊，合辦酪梨食農教育國際交流，邀請國際生和附小學生共50人，參與農場體驗與營養料理實作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大USR團隊與南大附小彩虹斑馬志工隊，合辦酪梨食農教育國際交流，邀請國際生和附小學生共50人，參與農場體驗與營養料理實作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫大USR團隊與南大附小彩虹斑馬志工隊，合辦酪梨食農教育國際交流，邀請國際生和附小學生共50人參與農場體驗與營養料理實作，除親手採摘酪梨，參觀酪梨栽種與加工，也認識新農業循環經濟，學員更向華醫金牌主廚學習製作酪梨三道式料理，落實在地社區創生，寓教於樂獲得滿堂彩。

▲中華醫大USR團隊與南大附小彩虹斑馬志工隊，合辦酪梨食農教育國際交流，邀請國際生和附小學生共50人，參與農場體驗與營養料理實作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中華醫大USR團隊與南大附小彩虹斑馬志工隊，合辦酪梨食農教育國際交流，邀請國際生和附小學生共50人，參與農場體驗與營養料理實作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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在大內區酪梨青農胡國雄帶領下，學員走入園中採摘酪梨，並學習酪梨育苗及嫁接，隨後享用酪梨冰淇淋和酪梨酥。附小學生王奕詠說，原來酪梨有這麼多種品種，有採到黑金、翹嘴蘭、厚兒、秋可，甚至還有長得很奇特的哈斯和富爾得呢！當地糕餅業者潘富源表示，經過3年努力才研發出沒有苦味的酪梨酥，秉持愛物惜食落實新農業循環經濟。

▲中華醫大USR團隊與南大附小彩虹斑馬志工隊，合辦酪梨食農教育國際交流，邀請國際生和附小學生共50人，參與農場體驗與營養料理實作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中華醫大USR團隊與南大附小彩虹斑馬志工隊，合辦酪梨食農教育國際交流，邀請國際生和附小學生共50人，參與農場體驗與營養料理實作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大餐飲系主廚黃裕文設計3道酪梨創意西式料理，帶領學員製作鮮蝦酪梨酥皮塔、蔥抓餅酪梨披薩、蘿蔓酪梨蔬果鬆。來自越南的國際學生安迪說，竟然有成熟後不會轉色的酪梨，要靠「觸感」摸出是否成熟呢！南大附小學生王元甫說，跟主廚學習的酪梨料理好簡單，第1次做酪梨料理就上手，回家也想做給家人吃。

▲中華醫大USR團隊與南大附小彩虹斑馬志工隊，合辦酪梨食農教育國際交流，邀請國際生和附小學生共50人，參與農場體驗與營養料理實作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中華醫大USR團隊與南大附小彩虹斑馬志工隊，合辦酪梨食農教育國際交流，邀請國際生和附小學生共50人，參與農場體驗與營養料理實作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大USR總召集人孫逸民副校長表示，此次結合餐旅系與食營系辦理酪梨主題遊程，除帶動休閒旅遊，亦倡導方便且營養的飲食型態。南大附小教師陳怡均也表示，酪梨料理讓小學生輕鬆上手，將可帶動家裡食用酪梨的習慣性，有助推廣酪梨產業。

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